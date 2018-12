Turniej Czterech Skoczni. Ryoyu Kobayashi znowu wygrał. Ma już przewagę nad Polakami

Główny faworyt TCS nie zawiódł. Ryoyu Kobayashi wygrał po skokach na 138,5 i 126,5 m, ale wyprzedził drugiego Markusa Eisenbichlera o zaledwie 0,4 pkt. Niemiecki skoczek to spora niespodzianka, jeszcze w kwalifikacjach zajął 30. miejsce. Najniższe miejsce na podium zajął Stefan Kraft po znakomitym skoku w drugiej serii na 134,5 m.

W drugiej próbie znakomicie spisał się Dawid Kubacki, który ostatecznie zajął piąte miejsce (128,5 i 133,5 m). Piotr Żyła osunął się z czwartego na szóste miejsce (133 i 126,5 m), a Kamil Stoch zajął ósme miejsce (127 i 131 m). W finałowej serii zobaczyliśmy jeszcze Jakuba Wolnego (26. miejsce), a po pierwszym skoku odpadli Aleksander Zniszczoł i Stefan Hula. Czołowi polscy skoczkowie mają już ponad 13 pkt straty do prowadzącego Kobayashiego, ale mogą zniwelować tę stratę w najbliższych konkursach. Rewelacyjny Japończyk umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni:

1. Ryoyu Kobayashi 282.3 pkt

2. Markus Eisenbichler 281.9 pkt

3. Stefan Kraft 280.5 pkt

4. Andreas Stjernen 278.2 pkt

5. Dawid Kubacki 269.8 pkt

6. Piotr Żyła 268.3 pkt

8. Kamil Stoch 267.6 pkt

26. Jakub Wolny 225.4 pkt

42. Aleksander Zniszczoł 108.7 pkt

43. Stefan Hula 107.1 pkt

Kolejne skoki już w poniedziałek. O 13:30 odbędą się kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Noworoczny konkurs rozpocznie się o 13:45. Potem zawody przeniosą się do Austrii. 3 stycznia o 13:30 odbędą się kwalifikacje do konkursu w Innsbrucku, a same zawody rozpoczną się dzień później o tej samej godzinie. Kwalifikacje do ostatniego konkursu w Bischofshofen 5 stycznia o 16:30, zawody dzień później o tej samej godzinie.