Turniej Czterech Skoczni. Polska może stracić Stefana Horngachera

race444 2 godziny temu Oceniono 4 razy 2

Co sie dziwicie Stefanowi Horgacherowi przeciez Stoch, Zyla czy Kubacki to moga 1 max. 2 lata na dobrym poziomie skakac i potem bedziemy tam gdzie juz bylismy tzn. jezeli nasz wskoczy do 30-tki po pierwszej serii to juz bedzie sukces.Hula byl rok temu na fali, w tym sezonie Zyla a za rok moze tylko Stoch i Kubacki za za 2 lata............................ i kamieni kupa