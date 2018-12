Turniej Czterech Skoczni. Simon Amman przygotował specjalne buty, które poprawiły jego formę. "Arcydzieło"

Zdaniem gazety "Neue Zuercher Zeitung", Amman długo zastanawiał się nad tym, czy w ogóle wziąć udział w 67. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Doświadczony szwajcarski skoczek dotychczas spisywał się słabo, a punktował zaledwie raz, kiedy zajął 29. miejsce w konkursie w Engelbergu.

Po słabych występach w Pucharze Świata Amman podjął decyzję o starcie w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu. Tam zajął 6. miejsce, co przekonało go startu w TCS. Zdaniem szwajcarskiego dziennika, do Obersdorfu zawodnik przywiózł specjalne buty, które mają mu pomóc w lądowaniu, a także zapewnić większą stabilność. "Arcydzieło" - napisali o nich dziennikarze gazety.

Nowy sprzęt oczekiwane efekty zaczął przynosić niemal od razu, bo Szwajcar zajął 26. miejsce w sobotnich kwalifikacjach. Sama pozycja wielkim wyczynem co prawda może nie jest, ale noty uzyskiwane przez Ammana już tak. Zawodnik, który przez lata przyzwyczaił sędziów do słabego lądowania, często na dwie nogi, w sobotę za swoje skoki w treningach i kwalifikacjach uzyskiwał noty w granicach 18-18,5 pkt., co dla niego jest sporym wyczynem.

Turniej Czterech Skoczni rozgrywany jest systemem KO, polegającym na tym, że w pierwszej serii skoczkowie rywalizują w 25 parach ustalonych na podstawie miejsca w kwalifikacjach. Do drugiej serii przechodzą ich zwycięzcy, a także pięciu przegranych z najlepszymi wynikami. W swojej parze Amman zmierzy się z Finem Anttim Aalto.

Niepokojące prognozy przed konkursem w Oberstdorfie. Szykuje się loteria

W trakcie konkursu w Oberstdorfie wiatr nie będzie przekraczał 3 m/s. Taka prędkość nie powinna przeszkadzać w sprawnym przeprowadzeniu rywalizacji. Podobnie wiało podczas treningów i kwalifikacji. Problemy skoczkom sprawiało jednak to, że wiatr wiał z różnych kierunków, co wyraźnie wpływało na uzyskiwane rezultaty. Tak samo może być w niedzielę.