Turniej Czterech Skoczni. Niepokojące prognozy przed pierwszym konkursem. Szykuje się loteria

W trakcie konkursu w Oberstdorfie wiatr nie będzie przekraczał 3 m/s. Taka prędkość nie powinna przeszkadzać w sprawnym przeprowadzeniu rywalizacji. Podobnie wiało podczas treningów i kwalifikacji. Problemy skoczkom sprawiało jednak to, że wiatr wiał z różnych kierunków, co wyraźnie wpływało na uzyskiwane rezultaty. Tak samo może być w niedzielę.

Maciej Kot nie poradził sobie z wiatrem

W kwalifikacjach zmienny kierunek wiatru odczuł m.in. Johann Andre Forfang. Norweski skoczek dostał silny podmuch w plecy, przez co wylądował na 115 metrze. Zajął przez to dopiero 48. miejsce. W jeszcze gorszych warunkach skakał reprezentant Polski, Maciej Kot. 27-latek uzyskał zaledwie 108,5 m i nie zakwalifikował się do konkursu.

Podczas niedzielnych zawodów dodatkowe problemy skoczkom mogą sprawić opady deszczu ze śniegiem. W połączeniu ze zmiennymi kierunkami wiatru może to utrudnić oddawanie dalekich skoków, biorąc pod uwagę to, że skocznia w Oberstdorfie jest skonstruowana w taki sposób, że nawet mały podmuch może mieć ogromny wpływ na skok zawodnika, zwłaszcza tuż po wyjściu z progu.

Lepiej ma być w Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku, gdzie będzie wiało z prędkością około 2 m/s. Tam silnego wiatru więc nie będzie, podobnie jak... śniegu. We wszystkich miejscowościach, w których odbędą się konkursy TCS temperatura powietrza będzie.

Apoloniusz Tajner: Kamil Stoch może powalczyć skutecznie z Ryoyu Kobayashim

Apoloniusz Tajner w rozmowie ze Sportowymi Faktami przekonuje, że polski skoczek może pokonać Japończyka podczas niemiecko-austriackiego turnieju. - Od kiedy pamiętam podczas mistrzostw Polski, rozgrywanych w drugim dniu świąt, Kamil Stoch nie skakał jeszcze tak dobrze jak w tym roku w Zakopanem. Po prostu zaprezentował w tym dniu optymalną formę przed 67. Turniejem Czterech Skoczni. Kamil Stoch jest w tak wysokiej dyspozycji, że może powalczyć skutecznie z Kobayashim - uważa Tajner.

Kamil Stoch komplementuje rywala: W równych warunkach jest poza zasięgiem

Mimo słów Tajnera, Stoch stara się tonować nastroje i przekonuje, że faworytem Turnieju Czterech Skoczni będzie młodszy z braci Kobayashi. - Skacze niesamowicie, przy równych warunkach jest poza zasięgiem. A przynajmniej do tej pory taki był. Cóż, tak się zdarza, że czyjaś forma wystrzeliwuje i w pewnym okresie sezonu ten ktoś seryjnie wygrywa. Pytanie, jak długo uda się utrzymać taką dyspozycję - powiedział Stoch w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".