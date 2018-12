Skoki narciarskie. "Bild": Kamil Stoch jest prawdziwym ekspertem

Już 29 grudnia rozpocznie się 67. edycja Turnieju Czterech Skoczni. Tę prestiżową imprezę ma szansę wygrać po raz trzeci z rzędu Kamil Stoch. Polski skoczek jest w dobrej formie na początku sezonu 2018/2019. W dodatku niemieckie media zauważają, że posiada on cenne doświadczenie, które może mu pomóc w ponownym wygraniu turnieju.

Kamil Stoch ekspertem

Stoch jest w tym momencie na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Z tego powodu nie jest głównym faworytem do triumfu w TSC, bo tym jest lider PŚ Ryoyu Kobayashi. "Bild" zauważa, że Japończykowi może jednak zabraknąć zimnej krwi w decydującej fazie turnieju, co wykorzystałby wówczas Stoch. Za Polakiem przemawiają lata startów. - Stoch jest prawdziwym ekspertem i wie, co zrobić, żeby być w szczytowej formie w odpowiednim momencie" - przekonuje niemiecka gazeta.

Kamil Stoch znów najlepszy w Turnieju Czterech Skoczni?

Dyspozycja naszego mistrza olimpijskiego rośnie. W środę został on ponownie mistrzem Polski, wygrywając z dużą przewagą konkurs w Zakopanem. - Wynik Stocha podczas mistrzostw Polski, czyli zdobycie tytułu, pozostawiając konkurencję w tyle, potwierdza, że będzie groźny na Turnieju Czterech Skoczni - twierdzi "Bild". Sam zainteresowany powiedział z kolei niemieckim mediom: - Staram się zachować spokój, jestem zadowolony z sytuacji, w której się znalazłem.

Kamil Stoch triumfował w dwóch ostatnich edycjach Turnieju Czterech Skoczni. Jeśli udałoby mu się wygrać i tym razem, byłby drugim zawodnikiem w historii, który zwyciężyłby trzy razy z rzędu w tej imprezie. Dotychczas jedynym skoczkiem, który może pochwalić się takim wyczynem jest Bjoern Wirkola, który triumfował w sezonach 1966/1967, 1967/1968 i 1968/1969.