Wielki pojedynek Lewandowskiego i walka o lidera ekstraklasy [SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU]

SOBOTA

EKSTRAKLASA

15:30 Korona Kielce - Miedź Legnica

Korona jest 7. z 30 punktami, ale nie wygrała już od trzech spotkań. Za to Miedź jest 12. z 20 pkt - trzy punkty przewagi nad strefą spadkową - ale w ostatnich trzech meczach zdobyła siedem punktów, dlatego wydostała się z tejże strefy. Kto zakończy rok w lepszych nastrojach? Korona przy zwycięstwie teoretycznie może awansować nawet na 3. miejsce w tabeli!

Typ Sport.pl: REMIS

18:00 Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze

Lechia Gdańsk musi co najmniej zremisować, by zakończyć rok na pozycji lidera. Obecnie ma 39 pkt, czyli tyle samo co Legia Warszawa, która wygrała 3:2 z Zagłębiem Sosnowiec. Rywal Lechii znajduje się w fatalnej formie - Górnik Zabrze jest przedostatni z 17 pkt i wygrał zaledwie jedno z ostatnich pięciu spotkań.

Typ Sport.pl: LECHIA

18:00 Zagłębie Lubin - Cracovia

Starcie sąsiadów w tabeli. Zagłębie jest 10., a Cracovia 11. i oba zespoły mają po 24 pkt. Zespół z Krakowa znajduje się na fali, wygrał trzy ostatnie spotkania. Ale Zagłębie w ostatnim spotkaniu zdemolowało na wyjeździe Jagiellonię Białystok aż 4:0!

Typ Sport.pl: REMIS

SERIE A

15:00 Napoli - Spal

Napoli wciąż marzy o mistrzostwie Włoch. Jednak po 16 kolejkach traci do prowadzącego Juventusu już aż osiem punktów. By nadal mieć szanse na Scudetto nie może tracić punktów w takich meczach jak ze Spal. Czy Arkadiusz Milik strzeli gola po raz kolejny?

Typ Sport.pl: NAPOLI

20:30 Juventus - Roma

Hit tej kolejki Serie A. Juventus w tym sezonie w lidze wygrał aż 15 z 16 spotkań (jeden remis). Za to Roma jest jednym z największych, jeśli nie największym rozczarowaniem. Zajmuje dopiero 7. miejsce z 24 punktami - trzy straty do czwartego Milanu - i trener Eusebio Di Francesco jest zagrożony zwolnieniem.

Typ Sport.pl: JUVENTUS

Pozostałe mecze: 12:30 Lazio - Cagliari, 15:00 Milan - Fiorentina, Empoli - Sampdoria, Genoa - Atalanta, Sassuolo - Torino, Udinese - Frosinone, 18:00 Chievo - Inter, Parma Bologna

BUNDESLIGA

18:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium

Ostatnia seria jesiennych spotkań w Bundeslidze. W piątek liderująca Borussia Dortmund (39 pkt) zagra z drugą Borussią Moenchengladbach (33 pkt). To sprawia, że Bayern Monachium - trzeci z 33 pkt - będzie miał okazję zniwelować stratę do BVB lub przeskoczyć drugą Borussię. Jednak aby to zrobić, musi pokonać na wyjeździe silny Eintracht Frankfurt (5. miejsce, 27 pkt), czyli były klub Niko Kovaca. Będzie to również pojedynek snajperów. Robert Lewandowski (10 goli) w klasyfikacji strzelców ustępuje tylko Luce Joviciowi z Frankfurtu i Paco Alcacerowi z BVB (po 12 trafień).

Typ Sport.pl: REMIS

Pozostałe mecze: 15:30 Hannover - Fortuna, Bayer - Hertha, Nurnberg - Freiburg, RB Lipsk - Werder, Stuttgart - Schalke

PREMIER LEAGUE

13:30 Arsenal - Burnley, 16:00 Bournemouth - Brighton, Chelsea - Leicester, Huddersfield - Southampton, Manchester City - Crystal Palace, Newcastle - Fulham, West Ham - Watford, 18:30 Cardiff - Manchester United

LA LIGA

18:30 Barcelona - Celta Vigo

Barcelona jest liderem tabeli z 34 punktami i wyprzedza o trzy punkty Sevillę i Atletico Madryt. Celta jest za to dopiero 9. i "Duma Katalonii" z pewnością zrobi wszystko, by w miarę możliwości jeszcze bardziej uciec swoim rywalom.

Typ Sport.pl: BARCELONA

Pozostałe mecze: 13:00 Betis - Eibar, 16:15 Atletico Madryt - Espanyol, 20:45 Athletic - Valladolid

Pozostałe wydarzenia:

Francuska Ligue 1: 21:00 Angers - Marsylia, Lille - Toulouse, Monaco - Guingamp, Montpellier - Lyon, PSG - Nantes, Reims - Caen, Rennes - Nimes, St. Etienne - Dijon, Strasbourg - Nice

Biathlon: 17:00 Bieg pościgowy kobiet w Novym Meście (Monika Hojnisz, Karolina Pitoń, Kinga Zbylut, Kamila Żuk)

Koszykówka, Energa Basket Liga: 12:35 Szczecin - Ostrów Wielkopolski, 15:00 Asseco Gdynia - AZS Koszalin, 17:00 Legia - Miasto Szkła Krosno, 19:00 Polski Cukier Toruń - Polpharma Starogard

Siatkówka, PlusLiga: 14:45 Skra Bełchatów - Kędzierzyn-Koźle, 17:30 Jastrzębski Węgiel - GKS Katowice, 20:30 MKS Będzin - Trefl Gdańsk

Siatkówka, Liga Siatkówki Kobiet: 17:00 Ostrowiec Świętokrzyski - Piła, Rzeszów - Wrocław, 18:00 Bielsko Biała - Legionowo, 18:30 Bydgoszcz - Radom

NIEDZIELA

Premier League: 17:00 Everton - Tottenham

Ligue 1: 17:00 Bordeaux - Amiens

La Liga: 12:00 Valencia - Huesca, 16:15 Leganes - Sevilla, 18:30 Rayo - Levante

Bundesliga: 15:30 Augsburg - Wolfsburg, 18:00 Hoffenheim - Mainz

Koszykówka, Energa Basket Liga: 12:40 Trefl Sopot - Lublin, 15:00 Spójnia Stargard - GTK Gliwice, 17:00 Dąbrowa Górnicza - Rosa Radom

Siatkówka, Liga Siatkówki Kobiet: 14:30 Budowlani Łódź - MKS Kalisz, 14:45 Chemik Police - ŁKS Łódź

Biathlon: 14:30 Bieg ze startu wspólnego kobiet w Novym Meście (Monika Hojnisz, Karolina Pitoń, Kinga Zbylut, Kamila Żuk)