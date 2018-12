Kibice Wisły Kraków zebrali pieniądze dla piłkarzy

Zdarzyło się, że koledzy prosili o pożyczkę. Trener Maciej Stolarczyk powiedział wprost, że jeśli ktoś będzie miał problemy finansowe, to może do niego przyjść i poprosić o jakąś sumę - mówił w rozmowie ze Sport.pl obrońca Wisły Kraków i reprezentacji Polski Rafał Pietrzak. Nadzieją dla Wisły jest nadchodząca zmiana właścicielska, nowi inwestorzy mają czas na przelanie 12,2 miliona złotych do 28 grudnia.

Kibice Wisły Kraków pomagają piłkarzom

Piłkarzom zdecydowali się pomóc kibice Wisły. Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków w ramach akcji "Kibice Piłkarzom" zebrało dokładnie 49297 złotych i 87 groszy. Pieniądze zostały przelane na konto Wisły Kraków. Fani mają otrzymać potwierdzenie, gdy fundusze trafią na konta zawodników.

Jeżeli w najbliższym czasie piłkarze Wisły nie dostaną choć części zaległych wypłat, to będą mogli rozwiązać kontrakty z winy klubu. Nadzieją na to, że tak się nie stanie, są jednak nowi właściciele. Nieznane jest jeszcze nazwisko nowego prezesa Wisły Kraków, ale ma nim zostać "menedżer z najwyższej półki". Spekulowało się, że może zostać nim Dariusz Stachowiak, ale ten zaprzeczył plotkom i powiedział, że "nie dostał takiej propozycji, a gdyby ją dostał, to by jej nie przyjął".