Skoki narciarskie. Sven Hannawald ma pomysł na nowego trenera Niemiec. Alternatywa dla Horngachera

Legenda niemieckich skoków Sven Hannawald twierdzi, że następcą Wernera Schustera mógłby zostać Martin Schmitt. Niemiec twierdzi, że wyobraża sobie Schmitta na tym stanowisku już od kolejnego sezonu. - Martin ma bardzo analityczne podejście do sprawy i umie się zachować w krytycznych momentach. Myślę, że byłby to świetny kandydat na to stanowisko - powiedział Hannawald w rozmowie ze "Sport Bildem".

Martin Schmitt dodaje, że chciałby spróbować się jako trener. - Sama praca trenerska do mnie przemawia, a skoki narciarskie wciąż są dla mnie fascynujące. Pewnego dnia jest to możliwe, ale na krótką metę jeszcze tego nie widzę – zauważa Martin Schmitt.

W ostatnim czasie dużo mówi się o tym, że Schuster odejdzie z reprezentacji Niemiec. Ten nie chce jednak wykonywać nerwowych kroków. - Nie podjąłem jeszcze decyzji. Nie podejmę jej też jutro lub następnego dnia – mówi Schuster.



Szkoleniowiec pracuje z kadra od 2009 roku i osiągnął sporo sukcesów, jednym z nich był złoty medal olimpijski Andreasa Wellingera na igrzyskach olimpijskich. Schuster doprowadził także Severina Freunda do mistrzostwa świata i Pucharu Świata.



Bardzo możliwe, że następcą Schustera zostanie Stefan Horngacher, który pracuje z reprezentacją Polski, ale jego umowa wygasa po sezonie 2018/2019. Wówczas trener mógłby objąć reprezentacje kraju, w którym mieszka od wielu lat.