Skoki narciarskie. Polacy znaleźli odpowiedź na "wygrywające" kombinezony rywali? Szykują się na Turniej Czterech Skoczni

Konkretnie zrobił to Maciej Kot, który w sobotnich zawodach jako jedyny startował w nieco zmienionym kombinezonie. Do tej pory biało-czerwoni przyzwyczaili do występowania w tak zwanych czekoladkach, czyli brązowym materiale, który nasza drużyna na wyłączność kupiła od szwajcarskiej firmy Eschler. Maciej Kot w sobotę startował jednak w kombinezonie złożonym z dwóch różnych materiałów, który na pozór wyglądały podobnie. Tył stroju był jednak złożony ze "starego" materiału, czyli nieco jaśniejszego, błyszczącego brązu, natomiast materiał na przodzie był dużo ciemniejszy i matowy. Widać to także po różnicy miedzy przednią częścią stroju, a rękawicami wyprodukowanymi ze "starego" materiału.

Stefan Hula i Maciej Kot Screen TVP Sport

Test wykonany przez Macieja Kota wypadł raczej pomyślnie, bo polski skoczek pierwszy raz w sezonie oddawał proste skoki, których nie musiał kontrować w locie. 26. miejsce nie jest szczytem marzeń Polaka, ale jeśli popatrzymy przez pryzmat tego, że Kot nie awansował do drugiej serii przez cztery konkursy z rzędu, to każde punkty należy traktować jako dobry omen.

Wydaje się, że jest to odpowiedź szwajcarskiej firmy na materiały produkowane przez niemieckiego Meiningera, który w zeszłym i w tym sezonie zaskoczył czarno-matowymi strojami. W poprzednim sezonie używali ich tylko Norwegowie, ale firma wyprodukowała więcej belek materiału i wpuściła je do ogólnej sprzedaży. Co więcej, zawodnicy skaczący w tych strojach wygrali wszystkie konkursy w tym sezonie Pucharu Świata. Byli to Jewgienij Klimow, Ryoyu Kobayashi, Johann Andre Forfang i Karl Geiger.

Co daje ten rodzaj materiału?

Biało-czerwoni korzystają jednak z usług innej fabryki, dlatego my nie używamy czarno-matowych strojów. Warto również zresztą zauważyć, że mają one nieco inne właściwości, o czym kilka razy pisaliśmy. Te stroje są nieco bardziej chropowate, dzięki czemu zatrzymują na sobie więcej powietrza w czasie lotu. Idealnie pasują więc do stylu Norwegów, którzy latają zdecydowani niżej i szybciej. Polacy zaś w pierwszej fazie są dużo wolniejsi, co teraz pokazują także nowe grafiki, które FIS udostępnia w czasie transmisji. Nasi skoczkowie są wolniejsi w pierwszej fazie lotu, ale wszystko nadrabiają prędkością w drugiej fazie. W tym pomagają właśnie bardziej śliskie kombinezony.

W Engelbergu były idealne warunki na test?

Przyjmuje się, że bardziej chropowate materiały są z kolei lepsze, gdy wieje wiatr w plecy. A w sobotę w Engelbergu wiało mocno z tylu. Być może właśnie dlatego nasza kadra postanowiła przetestować w zawodach ten nieco inny materiał, a Maciej Kot zawsze uchodził za chętnego do sprawdzania nowinek. Nie wiadomo jednak wiele na temat mieszanki użytej do produkcji naszych „nowych” kombinezonów.

Biało-czerwoni przetestowali je prawdopodobnie w czasie zeszłotygodniowych skoków treningowych na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Stefan Horngacher znów zdecydował się na zamknięcie skoczni, dlatego nikt nie miał okazji oglądać z bliska treningów Polaków.

Każdy szykuje coś na Turniej Czterech Skoczni

Za niecałe dwa tygodnie czeka nas Turniej Czterech Skoczni, a w skokach narciarskich znów rozpocznie się prawdziwa batalia sprzętowa. W pierwszej fazie sezonu zawodnicy raczej nie chwalą się tym, co mają najlepszego. Cały najlepszy sprzęt jest bowiem przygotowywany właśnie pod kątem Turnieju Czterech Skoczni i imprez mistrzowskich.