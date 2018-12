O wszystkim decydowały ostatnie dwa konkursy w Kuusamo. W sobotę Aleksander Zniszczoł zajął drugie miejsce. W niedzielę w jednoseryjnym konkursie zajął co prawda dopiero dziewiąte miejsce, ale wystarczyło one do utrzymania trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej. Polak ma 199 pkt i znajduje się za dwoma Norwegami. Ma o jeden punkt mniej od drugiego Mariusa Lindvika i o 76 mniej od prowadzącego Robina Pedersena. Dodatkowe miejsce dla swojego kraju wywalczył również czwarty Felix Hoffmann. Niemiec ma 187 pkt. Najlepszy z Polaków w niedzielnym konkursie był Paweł Wąsek (6. miejsce). Klemens Murańka był 10., Andrzej Stękała 25., a Tomasz Pilch dopiero 41.

Turniej Czterech Skoczni to jedno z najważniejszych wydarzeń każdego sezonu skoków narciarskich. Dla skoczków jest równie prestiżowy co mistrzostwa świata czy igrzyska olimpijskie. Zawody rozgrywane są tradycyjnie na dwóch skoczniach w Niemczech (Oberstdorf i Garmisch Partenkirchen) oraz w Austrii (Innsbruck oraz Bischofshofen). Najbliższa, 67. edycja turnieju odbędzie się w dniach 30 grudnia - 6 stycznia. Impreza od lat przyciąga mnóstwo fanów z całego świata. Tym razem jednak może być inaczej, bo organizatorzy mają spore problemy z frekwencją na trybunach.