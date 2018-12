Skoki narciarskie. Piotr Żyła imponuje. Adam Małysz komentuje

Piotr Żyła zajął drugie miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w Engelbergu i umocnił się na pozycji wicelidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak odrobił część strat do lidera, bo Ryoyu Kobayashi był siódmy. Trzeci w "generalce" jest wciąż Kamil Stoch.

Adam Małysz ma powody do zadowolenia. Dyrektor i koordynator w PZN skomentował rewelacyjną formę Piotr Żyły i zaznaczył, że poziom sobotniego konkursu był bardzo wysoki. - Brawo Piotrek, kolejne podium! Już czwarte w tym sezonie, a ósme w karierze. Świetne rozpoczęcie zimy! I znakomity rezultat w kolejnym konkursie stojącym na bardzo wysokim poziomie. Druga seria była fantastyczna. Szkoda, że pozostali nasi reprezentanci nie zaprezentowali w niej wszystkiego, co potrafią, ale nie ma co narzekać. Jest solidnie. Niektórym zdarzają się drobne błędy, niektórzy robią drobne postępy - podsumował Małysz.

Poza Żyłą i Stochem z Polaków w bieżącym sezonie punktowali jeszcze Dawid Kubacki, który jest sklasyfikowany na 14. miejscu (ma 109 punktów), Jakub Wolny (24. miejsce i 52 pkt), Stefan Hula (33. pozycja i 21 pkt) oraz Maciej Kot (jest 45., ma siedem "oczek").

W niedzielę w Engelbergu drugi konkurs indywidualny, będący ostatnim sprawdzianem przed Turniejem Czterech Skoczni. Na godzinę 12.45 zaplanowano kwalifikacje, na 14.15 początek zawodów. Transmisja w Eurosporcie, relacja na żywo w Sport.pl.