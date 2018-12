Skoki narciarskie. Skocznia w Engelbergu cała w śniegu

Ulewne deszcze i wysokie temperatury sprawiły, że w drugi weekend grudnia nie odbyły się konkursy Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Nie było szans na sztuczne naśnieżenie skoczni, nie udało się też w trybie awaryjnym znaleźć obiektu rezerwowego. Obawiano się, że podobna sytuacja może mieć miejsce w Engelbergu, bo pogoda była podobna.

Jeszcze w zeszłym tygodniu temperatura w miasteczku z regionu Obwalden chwilami dochodziła nawet do 10 stopni Celsjusza. Śniegu próżno było szukać na skoczni i w jej okolicy. Powody do optymizmu dawała jednak prognoza pogody. Spodziewano się temperatur około zera i opadów śniegu. I to się sprawdziło.

Skocznia w Englebergu przed konkursami Pucharu Świata engelberg.ch

W piątkowy poranek w Engelbergu jest chłodno i biało. Skocznia jest przyprószona śniegiem, okoliczne zabudowania również. Nad ranem było -5 stopni Celsjusza, w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do -1. Ocieplenie i opady deszczu spodziewane są na niedzielę, ale nie powinno to zagrozić rywalizacji skoczków, bo temperatura nie powinna być wyższa niż 4 stopnie Celsjusza.

Program PŚ w skokach w Engelbergu:

Piątek, 14.12.2018

16:00 - Oficjalny trening

18:00 - Kwalifikacje

Sobota, 15.12.2018

15:00 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 16.12.2018

12:45 - Kwalifikacje

14:15 - Pierwsza seria konkursowa