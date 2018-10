Świetne informacje dla Zakopanego. 50 milionów na remont skoczni

W marcu informowaliśmy o tym, że Ministerstwo Sportu zdecydowało o pomocy dla zaniedbanych skoczni w Zakopanem, a na obiekty ma być przeznaczone około 50 milionów złotych. Teraz pogłoski te zostały potwierdzone przez Ministra Sportu Witolda Bańkę i premiera Mateusza Morawieckiego.

W sumie pięć skoczni

Premier, który we wtorek wizytował obiekty, powiedział: - Wiemy, że skocznie wymagają remontu i potrzeba na to pieniędzy. - To ważne przedsięwzięcie dla przyszłości polskich skoków narciarskich i polskiego sportu w ogóle - dodał Witold Bańka.

Minister sportu stwierdził, że modernizacja będzie wieloetapowa, a w przyszłym roku zostanie uruchomiony przetarg na remont skoczni. W sumie zaplanowano modernizację czterech obiektów (o rozmiarze 18, 38, 72 i 94 metry) oraz budowę skoczni o rozmiarze 28 metrów, w miejscu starej wieży sędziowskiej.

- Potrzebujemy następców Adama Małysza i Kamila Stocha. Chcemy mieć tą radość, którą zawsze przeżywamy zimą przed telewizorami - mówił premier na konferencji.

Tory lodowe na dwóch skoczniach

Plany są ambitne, bo dwie największe skocznie mają zostać wyposażone w tory lodowe, co na pewno ułatwiłoby letnie przygotowania do sezonu (także seniorskiej kadry).Te informacje mogą również ucieszyć młodych skoczków z Zakopanego, którzy w ostatnich latach nie mieli gdzie trenować.

Dodatkowo, na Średniej Krokwi przez lata nie funkcjonował wyciąg, dlatego zawodnicy musieli wchodzić na górę skoczni, co uniemożliwiało oddanie odpowiedniej liczby prób i wpływało na jakość treningu.

Teraz sytuacja skoków narciarskich w Zakopanem znacząco się poprawi, bo już w drugiej połowie października zaplanowano otwarcie dwóch obiektów w Chochołowie (HS16 i HS30). Oznacza to po prostu, że młodzi zawodnicy nie będą musieli jeździć na treningi do Szczyrku i Wisły, które dysponują świetną bazą małych skoczni.

