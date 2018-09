Vikersund straciło Puchar Świata! Puste miejsce w kalendarzu

W pi徠ek w Zurychu mia豉 zapa嗆 ostateczna decyzja w sprawie organizacji Pucharu 安iata w Vikersund. Obiektowi Vikersundbakken wygas豉 homologacja oraz licencja na przeprowadzanie mi璠zynarodowych zawod闚. FIS wymaga jednak modernizacji polegaj帷ej na obni瞠niu buli, a tak瞠 wyr闚naniu zeskoku twardym materia貫m.

K堯tnia na spotkaniu komisji FIS

Jak informuje NRK, w czasie konferencji FIS-u w Zurychu dosz這 do k堯tni mi璠zy przedstawicielem Norwegii, a cz這nkiem FIS-u.

Norweski przedstawiciel komisji FIS Bertil Pasrud wda si w przepychank s這wn z Hansem-Martinem Rennem. - Nie jeste鄉y niewolnikami organizator闚. Nie mo瞠my co roku dawa certyfikat闚 na ostatni chwil. Jeste鄉y odpowiedzialni za bezpiecze雟two, a Norwegowie zawsze robi wszystko na ostatni chwil - powiedzia Renn.

W dyskusj w陰czy si Walter Hofer, kt鏎y postanowi przerwa dyskusj i skierowa spraw Vikersund do ponownego rozpatrzenia. W tym momencie w kalendarzu Pucharu 安iata pojawi這 si wolne miejsce. Po kilkunastu minutach na antenie norweskiej NRK pojawi豉 si wypowied prezesa norweskich skok闚 Stale Willumstad, kt鏎y potwierdzi, 瞠 nie b璠zie konkurs闚 na najwi瘯szej skoczni 鈍iata. W kalendarzu pozosta這 wolne miejsce, dlatego Norwegowie b璠 jeszcze chcieli przekona federacj do przyznania im zawod闚.

Pierwotnie planowano, 瞠 turniej skok闚 narciarskich Raw Air odb璠zie si w dniach 9-17 marca w Oslo, Trondheim, Lillehammer i Vikersund.

Norwegowie testowali cierpliwo嗆 i liczyli na rekordy

Do tej pory za 250 metrem by豉 du瘸 dziura, kt鏎a oznacza豉 de facto, 瞠 obiekt nie spe軟ia wymog闚 dotycz帷ych maksymalnej wysoko軼i mi璠zy progiem skoczni a p豉sk cz窷ci zeskoku. Wed逝g przepis闚 FIS-u by這 to 135 metr闚, a w Vikersund przepisy by造 naci庵ane przez ubijanie wi瘯szej ilo軼i 郾iegu, co pozwala這 na testowanie cierpliwo軼i FIS-u, a jednocze郾ie umo磧iwia這 d逝窺ze skoki w przypadku bardziej liberalnego podej軼ia delegat闚. Prace w Vikersund ruszy造 latem, ale nie by造 one dok豉dnie takie, jak oczekiwa tego FIS. W這darze federacji chcieli tak瞠 obni瞠nia buli o jeden metr, bo skoczkowie cz瘰to dotykali jej nartami w czasie lotu.