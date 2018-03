Klasyfikacja generalna turnieju Raw Air

eurotram godzinę temu Oceniono 8 razy 4

No litości! Johansson odrobił 33,4 pkt z 89,1czyli nieco ponad 1/3 straty do Kamila. Został jeszcze jeden konkurs,w którym (przy identycznych notach za wiatr i styl) musiałby odrobić 46 metrów do Polaka (czyli Norweg musiałby latać jak natchniony,a Kamil - zj...ać jak dawno mu się to nie zdarzyło). Szanse Roberta na końcowy tryumf w Raw Air są niewiele większe niż czysto matematyczne.