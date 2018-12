Turniej Czterech Skoczni. Piotr Żyła trzeci w kwalifikacjach w Oberstdorfie, Kamil Stoch i Dawid Kubacki w Top 10. Jan Szturc: Bałem się o Żyłę

Piotr Żyła trzeci, Kamil Stoch ósmy, Dawid Kubacki dziewiąty – takie pozycje zajęli nasi najlepsi skoczkowie. Żyła był minimalnie gorszy tylko od Stefana Krafta i Ryoyu Kobayashiego. - Ta trójka to nasi pewniacy do miejsc w „dziesiątce”, a zawsze ktoś z niej może być na podium – mówi Jan Szturc, trener, który odkrył talent Żyły, a wcześniej wyszkolił na genialnego skoczka Adama Małysza.

Koncentracja i pozycja: przepis na sukces Żyły

Doświadczony szkoleniowiec przyznaje, że po kwalifikacjach odetchnął z ulgą, myśląc o Żyle. - Miałem troszeczkę mieszane uczucia, bałem się, jak Piotrkowi pójdzie, bo w mistrzostwach Polski było słabo [w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wicelider Pucharu Świata w konkursie rozegranym w Zakopanem zajął dopiero szóste miejsce], a i skoki treningowe w Oberstdorfie [Żyła miał 25. i 21. wynik] nie pokazywały, że nadal jest w czołówce. Ale Piotrek był niesamowicie skoncentrowany przed skokiem kwalifikacyjnym, miał bardzo dobrą pozycję dojazdu i już po niej było widać, że powinno być dobrze – mówi Szturc. – To był bardzo dobry występ Piotrka, a jego nieoczekiwana rywalizacja z Forfangiem [Norweg zajął w kwalifikacjach dopiero 48. miejsce i w parze KO w pierwszej serii zmierzy się z Polakiem] zapowiada się najlepiej ze wszystkich 25 par. Jeśli warunki będą w miarę równe dla wszystkich, to obaj awansują, a walcząc mogą się nakręcić na jeszcze lepsze skoki – dodaje trener.

Szturc twierdzi, że trzy dni temu w Zakopanem Żyła miał dużego pecha do pogody. - Na mistrzostwach Polski byli Wojtek Tajner i Rafał Śliz, obaj młodzi trenerzy przekazali mi, że Piotrek we wszystkich trzech próbach trafił na beznadziejne warunki. Ale to go też nie usprawiedliwia, bo w pierwszej serii konkursowej skok nie był dobry technicznie – tłumaczy Szturc. – Na szczęście to już nieważne, to jest za nim. Po takich kwalifikacjach Piotrek znów jest pewny siebie – podsumowuje szkoleniowiec.

Stoch wyraźnie spóźnił. Będzie lepszy

Szturc nie wątpi też w pewność siebie Kamila Stocha. Zwycięzca dwóch ostatnich edycji Turnieju Czterech Skoczni w sobotę był 13. i drugi na treningach oraz ósmy w kwalifikacjach. - Kamil wyraźnie spóźnił skok kwalifikacyjny. Dawid Kubacki też jeszcze ma rezerwy, widzę je. Na pewno trenerzy spokojnie wszystko przeanalizują, przekażą zawodnikom wskazówki i w konkursie powinno być jeszcze lepiej – mówi trener. – Szczególnie na poprawę u Kamila można czekać ze spokojem. On już przyzwyczaił, że zawsze jest gotowy w odpowiednim momencie – dodaje Szturc.

Warto przypomnieć, że rok temu Turniej Czterech Skoczni Stoch zaczął od 28. miejsca w kwalifikacjach w Oberstdorfie, a później wygrał wszystkie cztery konkursy.

W niedzielę w pierwszej serii Stoch zmierzy się z Kilianem Peierem. Szwajcar był w kwalifikacjach 43. Chwilę wcześniej 42. Lukas Hlava spróbuje powalczyć z Kubackim. – O zwycięstwa Kamila i Dawida możemy być spokojni. O Piotrka też się nie martwię – analizuje Szturc.

Hula i Zniszczoł mają nie myśleć

Trener ma nadzieję, że zwycięsko ze swojego pojedynku wyjdzie też pierwszy z Polaków, którego zobaczymy w niedzielę, czyli Jakub Wolny. On był w kwalifikacjach 29. i w czwartej parze zmierzy się z Feliksem Hoffmannem. Niemiec niespodziewanie uplasował się na wysokim, 22. miejscu. – Kuba ma więcej doświadczenia, powinien awansować – mówi Szturc.

Trudniejsze zadanie czeka Stefana Hulę i Aleksandra Zniszczoła. Hula, który zajął 31. miejsce, zmierzy się z Michaelem Hayboeckiem sklasyfikowanym na 20. pozycji. Natomiast 33. w kwalifikacjach Zniszczoł będzie rywalizował z Jewgienijem Klimowem. Niedawny lider Pucharu Świata był w sobotę 18. - Hula i Zniszczoł muszą dobrze skoczyć i o niczym nie myśleć. Nawet jak nie wygrają, to mogą awansować z piątki pokonanych mających najwyższe noty – mówi Szturc.

Maciej Kot? „Tworzą się schody, oby nie były za wysokie”

Z siedmiu Polaków startujących w 67. Turnieju Czterech Skoczni w niedzielę nie zobaczymy Macieja Kota. On w kwalifikacjach wypadł bardzo słabo, zajął 62. miejsce w gronie 66 startujących. - Bardzo mi szkoda Maćka. Wydawało się, że wychodzi na prostą, a tu dostał jedne z najgorszych warunków wietrznych. A jeszcze przy błędzie w takich warunkach nie można nic zrobić – mówi Szturc.

Kot faktycznie nie miał szczęścia do wiatru. Mocniej w plecy wiało tylko jednemu skoczkowi – Aleksowi Insamowi z Włoch. - Szkoda. Maciek będzie oglądał konkurs, a dopiero w Garmisch-Partenkirchen będzie znowu skakał. W takich sytuacjach głowa zaczyna za dużo myśleć, tworzą się schody, które oby nie były za wysokie. Oby jak najszybciej Maciek wrócił na prawidłową linię lotu – mówi Szturc.

„Kobayashi jest luzakiem”

Utytułowany szkoleniowiec nie chce typować wyników niedzielnego konkursu, ale zaznacza, że nie spodziewa się niespodzianek. – Kraft wygrał kwalifikacje, widać, że powoli wraca do formy, ale on jeszcze nie jest równy. Kobayashi równością imponuje, jest w doskonałej formie. W sobotę pokazał dwa świetne skoki, z jednego sobie zrezygnował, jest faworytem konkursu, jak to mówią młodzi – jest luzakiem, za wiele nie myśli, tylko robi swoją robotę – ocenia Szturc. - Ale zobaczymy, czy będzie luzakiem też w pierwszym starcie z już naprawdę dużą presją. Na pewno Japończyk nie jest poza zasięgiem Kamila czy Piotrka. To nie będzie łatwe zadanie dla młodego skoczka, żeby obronić się wobec bardzo dobrych skoków bardziej doświadczonych rywali. Bo ci rywale na pewno pokażą bardzo dobre skoki. Moim zdaniem możemy liczyć na równą walkę Stocha i Żyły z Kobayashim – podsumowuje Szturc.