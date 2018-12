Bardzo dobre wiadomości dla fanów skoków przed Turniejem Czterech Skoczni

Wszystko wskazuje na to, że pogoda nie popsuje w tym sezonie planów organizatorów Turnieju Czterech Skoczni. W trakcie kwalifikacji i konkursu w Oberstdorfie wiatr nie będzie przekraczał 3 m/s. Taka prędkość nie powinna przeszkadzać w sprawnym przeprowadzeniu rywalizacji.

Prognoza pogody w Oberstdorfie yr.no

Jeszcze lepiej ma być w Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku, gdzie będzie wiało z prędkością około 2 m/s. Nieco gorzej będzie w Bischofshofen, ale wiatr wiejący z prędkością 4 m/s również nie powinien pokrzyżować planów organizatorów TCS. Silnego wiatru więc nie będzie, podobnie jak... śniegu. A przynajmniej w okolicach wszystkich skoczni, bo obiekty już są gotowe i naśnieżone. We wszystkich miejscowościach, w których odbędą się konkursy TCS temperatura powietrza będzie powyżej zera.

Turniej Czterech Skoczni zaczyna się w niedzielę

Pierwszy konkurs 67. Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w niedzielę o godz. 16:30 w Oberstdorfie. Następnie w konkursie noworocznym skoczkowie wystąpią 1 stycznia o godz. 14:00 w Garmisch-Partenkirchen, później przeniosą się do Innsbrucku (4 stycznia, 14:00), a na koniec będą skakać w Bischofshofen (6 stycznia, 17:00). Jednym z głównych faworytów do wygrania 67. edycji TCS jest Kamil Stoch. Lider polskiej kadry, podobnie jak jego trener Stefan Horngacher, został nominowany w plebiscycie Ikony Sportu 2018. Głosy można oddawać do 7 stycznia TUTAJ.