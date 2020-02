Kapitan reprezentacji Polski przestanie grać w kadrze po igrzyskach w Tokio! "Zrobię sobie przerwę"

barakuda62 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Szkoda- bo to waleczny duch kadry, ale co by nie mówić lata lecą i organizm też ze stali nie jest a i o rodzinie tez trzeba czasami pomyśleć, na szczęście mamy sporo wspaniałych siatkarzy, więc wyrwa nie będzie tak głęboka, gdy z kadry zrezygnował Wlazły.