Polskie siatkarki nie przestają wygrywać. Teraz Turcja w półfinale walki o igrzyska

spectator_zm 14 minut temu 0

Mecz bez historii ze słabym przeciwnikiem, pewnie wygrany rezerwowym składem.

Jednak w pierwszym secie zagrały podstawowe i co nadal martwi, to nadal brak wejścia na odpowiednie obroty naszych armat, czyli Smarzek i Stysiak. A jutro Turcja...

Oglądałem mecz Turczynek z Belgią i muszę przyznać, że czeka nas piekielnie ciężkie zadanie. To będzie droga przez mękę! Turczynki się obudziły i wreszcie zaczęły grać na swoim naprawdę wysokim poziomie poziomie. Pierwsze dwa sety to był koncert w ich wykonaniu. Belgijki mimo dobrej gry były bezradne. No ale od 3 seta gra się wyrównała, pojawiły się błędy u Turczynek i Belgijki doprowadziły do tie-breaeka. Jednak Turczynki znów włączyły wyższy bieg i gładko załatwiły sprawę. No ale marząc o igrzyskach trzeba je pokonać. Jutro czy w niedzielę - bez znaczenia....



A w męskim turnieju Francja gładko ograła Niemców 3:0 i jedzie na igrzyska.