Wiemy, z kim mogą zagrać polskie siatkarki w półfinale kwalifikacji olimpijskich

Belgia pożegnała się z turniejem kwalifikacyjnym siatkarek do igrzysk olimpijskich w Tokio po fazie grupowej. W meczu z Turczynkami okazały się gorsze w tie-breaku i przegrały 2:3 (20:25, 15:25, 25:20, 25:22, 10:15). To oznacza, że zajęły 3. miejsce w grupie B, a do półfinału awansowały odpowiednio z 1. pozycji Niemki, które wcześniej pokonały Chorwację w 3 setach - do 15, 17 i 23, a z 2. Turczynki.

Polki, które awansowały już do półfinału są w specyficznej sytuacji - mogą "wybrać sobie rywala" w kolejnej fazie turnieju. W przypadku wywalczonego minimum 1 punktu przeciwko Azerkom, Polki zagrają z Turcją, z którą przegrały po niezłej walce w półfinale mistrzostw Europy. W przypadku porażki za 3 punkty w piątkowy wieczór, naszym rywalem zostaną Niemki, które ograliśmy podczas ME w ćwierćfinale, ale to one wygrały z Turcją podczas turnieju w Apeldoornie.

Początek meczu Polska - Azerbejdżan o godzinie 20:00. Relacja na żywo na Sport.pl.