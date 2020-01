Jacek Nawrocki ogłosił skład kadry siatkarek na turniej kwalifikacyjny do IO w Tokio

cep_0 pół godziny temu 0

Szczerze??????????????????.

Wyboru za wielkiego to Nawrocki nie miał.

czy najlepsze???????????????????, nie wiem, bo w środku dalej wrze.

A, że brak Grajber, Efimienko, Zaroślińskiej to nie są osłabienia, bo nowe są młodsze i nie słabsze - no może oprócz jednej, a Maj - to można dużo mówić.

W awans nie za bardzo wierzę - muszą się jeszcze dużo uczyć, a czy Nawrockim?,

W polskich trenerów ja nie wierzę.