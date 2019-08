Wilfredo Leon wybrany najlepszym siatkarzem turnieju przez FIVB! Popis [WIDEO]

Wilfredo Leon zadebiutował w polskiej reprezentacji podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio i od razu poprowadził ją do zwycięstwa. Biało-Czerwoni wygrali wszystkie mecze i wywalczyli awans, a on był jednym z liderów kadry. FIVB uznała Leona najlepszym siatkarzem grupy D i uzasadniła swój wybór stwierdzeniem: „To maszyna do zdobywania punktów”.

FIVB wybrała najlepsze akcje Wilfredo Leona

- Powiedziano mi, że mam robić określone rzeczy, co starałem się wykonać. Jeśli mi się nie udało, to przyznawałem się do błędów i obiecywałem, że postaram się być lepszy. Popełniałem pomyłki, bo jestem tylko człowiekiem, ale starałem się być lepszy w każdej kolejnej akcji. Na początku było mi ciężko, ponieważ potrzebowaliśmy czasu, by skompletować drużynę. Miałem problemy z językiem i nowymi zawodnikami wokół – mówił po turnieju Wilfredo Leon. Zobaczcie przygotowaną przez FIVB kompilację jego najlepszych akcji z rozgrywanego w Polsce turnieju.

W tym roku polskich siatkarzy czeka jeszcze jedna wielka impreza. Turniej będzie się odbywać w dniach 12-29 września, a Polska zmierzy się w grupie z Holandią, Czechami, Estonią, Ukrainą oraz Czarnogórą. Później weźmie jeszcze udział w Pucharze Świata (1-15 października).