Sebastian Świderski skomentował zachowanie Vitala Heynena: "Nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją"

Zaczynam się już powoli gubić. O co tu , do (...) nędzy, chodzi? W czym problem? Jak dla mnie, to Vital mógł sobie podczas tego meczu leżeć na blondynce, na plaży, na Karaibach. Dla mnie w profesjonalnym sporcie liczy się wynik, a nie lokalizacja trenera. Skoro wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania, to znaczy, że cała reprezentacja, z trenerem włącznie, wykonała swoją pracę lepiej niż wzorowo. Jeśli Heynen zechce podczas kwalifikacji olimpijskich zwiedzić sobie Nową Zelandię, a w tym czasie WYSELEKCJONOWANI I PRZYGOTOWANI PRZEZ NIEGO zawodnicy się zakwalifikują, to mu szczerze pogratuluję i z przyjemnością posłucham - w ramach bonusu - o jego wrażeniach z wypadu na antypody. Ale widzę, że niektórym w tej sytuacji żółć się przeleje, bo co tam kwalifikacje - gdzie trener był?!!.

W Polsce nadal panuje kult łopaciarza - o ósmej punkt łopata w dłoń i ma zapier...ć do szesnastej punkt, i g...o kogo obchodzi, czy z tego zapier...nia cokolwiek wynika. Taki kult nieudacznika, który ma być w robocie (a przypominam, ze Heynen jednak nie poleciał na Karaiby, tylko na zgrupowanie), a że z ujowym efektem to już szczegół. Ma BYĆ.

Mam propozycję do zawiedzionych nieobecnością trenera: przestawcie się na polską kopaną klubową - tam co prawda skopie wam doopska drużyna z Luksemburga czy Azerbejdżanu (jest nadzieja, że i z Gibraltaru :), ale trener będzie na miejscu. Będziecie szczęśliwi i usatysfakcjonowani.