Bartosz Kurek zapowiedział, kiedy zakończy reprezentacyjną karierę

Igrzyska Olimpijskie, które w 2020 roku odbędą się w Tokio, będą trzecimi w karierze Bartosza Kurka. Do tej pory turnieje te kończyły się dla nas dużym rozczarowaniem. W 2012 roku w Londynie przegraliśmy w ćwierćfinale z Rosją 0:3. Cztery lata temu w Rio de Janeiro na tym samym etapie, w takim samym rozmiarze, pokonali nas Amerykanie.

W programie "Prawda Siatki" Kurek zdradził, że jeśli w Tokio reprezentacja Polski zdobędzie upragniony medal, to on zakończy karierę. - Zróbmy to w końcu, żebym mógł zakończyć swoją karierę reprezentacyjną. Jeśli zdobędziemy medal igrzysk olimpijskich w Tokio to będzie to mój ostatni sezon w kadrze. Ten medal to coś, co mnie nakręca i pcha do przodu. On był moim światełkiem w tunelu. Wiedziałem, że gdybym w poprzednich latach się poddał czy zrobił sobie przerwę to nie miałbym tej okazji. Nie byłbym tu, gdzie jestem - powiedział.

Kurek dodał też, że już wcześniej rozważał zakończenie reprezentacyjnej kariery. Wcześniej, to znaczy jeszcze przed mistrzostwami świata, na których był najlepszym zawodnikiem, a Polska zdobyła złoty medal.

- Zastanowiłem się nad tym. Trwało to może kilka dni, może tygodni. Potrzebowałem się z tego otrząsnąć. Potem przydarzyła mi się kontuzja, więc nie wiedziałem na czym stoję. Kiedy zadzwonił trener Heynen to nie miałem wątpliwości, że chcę to zrobić. Cytując mojego ulubionego klasyka Michała Kubiaka, to nie znawcy i działacze będą kończyć moją karierę, tylko ja sam albo trener. Mam nadzieję, że będzie to po zdobyciu medalu w Tokio - dodał Kurek.