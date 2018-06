Siatkówka. Reprezentacja Polski w Final Six Ligi Narodów

No i fajnie.

Szkoda, że wczoraj nie udało się wygrać z Brazylią, ale mam nadzieję, że wejście na wyższy poziom to kwestia zgrania, a u nas w tym sezonie ciągłe rotacje w składzie...

Ale i tak wygląda to o niebo lepiej niż w zeszłym roku. Dawno nie było tak dobrze funkcjonującego bloku.

Powadzenia w Final Six.