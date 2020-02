Wilfredo Leon zagra w polskiej lidze? Menedżer: Takie są plany! Indywidualny sponsor

winku godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Klasowego atakującego nie ma Verwa, zatem obstawiam, że przy sponsorze jakim jest Orlen, a dla niego 1,5 mln, to sa jednak "orzeszki", to jest to możliwe.

Zresztą siatkówka w Polsce cieszy się dużą popularnością, zatem to o wiele lepsza inwestycja niż Kubica za 50 milionów.