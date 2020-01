Oficjalnie: Były trener reprezentacji Polski wraca do PlusLigi!

Były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy, Daniel Castellani zostanie trenerem Indykpolu AZS Olsztyn. Klub potwierdził informację w środę na swojej stronie internetowej. Szkoleniowiec w grudniu był przymierzany do zastąpienia Piotra Gruszki w Asseco Resovii.

Argentyńczyk przychodzi do olsztynian w trudnym momencie dla klubu. W ostatnich pięciu meczach drużyna zdobyła jedynie jeden punkt, a następny mecz rozegra z Treflem Gdańsk.

Daniel Castellani prowadził reprezentację Polski i kluby w PlusLidze

Daniel Castellani przez dwa lata prowadził reprezentację Polski, z którą w 2009 roku zdobył tytuł mistrzów Europy. Podał się do dymisji w październiku 2010 roku. W PlusLidze wylądował jeszcze przed objęciem tej posady, gdy w latach 2006-2009 doprowadził PGE Skrę Bełchatów do 3 mistrzostw kraju z rzędu, a także później - w sezonie 2011/2012, trenując zawodników ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, którzy pod jego wodzą zdobyli Puchar i wicemistrzostwo Polski. Do końca poprzedniego sezonu związany był z brazylisjkim Vôlei Taubaté, a obecnie pozostaje bez klubu.