Apel Vitala Heynena o skrócenie ligowego sezonu. Paweł Zagumny odpowiada

Vital Heynen bardzo chciałby, aby rozgrywki polskiej ligi siatkówki skończyły się już w kwietniu, z uwagi na to, że reprezentacja Polski zagra na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Decyzja o skróceniu PlusLigi zwiększyłaby komfort w przygotowaniach kadry do najważniejszej imprezy sezonu.

Prośba Heynena o skrócenie ligowego sezonu

Według obecnego terminarza, sezon PlusLigi zakończy się 9 maja. Heynen, mając na uwadze dobro reprezentacji Polski, zwrócił się z zapytaniem do Pawła Zagumnego, prezesa Polskiej Ligi Siatkówki, czy byłaby możliwość, aby sezon skończył się wcześniej.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" selekcjoner naszej kadry podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat wcześniejszego zakończenia ligowej rywalizacji na polskich parkietach:

- Maj powinien być już wolny od grania. Tak, żeby reprezentanci mogli mieć przerwę przed zgrupowaniem. W innym wypadku już na starcie redukujemy swoje szanse, jeśli chodzi o występ w igrzyskach. Odbyliśmy świetną rozmowę z Zagumnym. Nie chodzi o to, czy się ze mną zgadza, ale ważne, że podąża za moim tokiem myślenia. Ostatecznie to nie on decyduje, a kluby. Obiecał mi jednak, że porozmawia z ich przedstawicielami i mam nadzieję, że to zrozumieją.

Zagumny odpowiada selekcjonerowi reprezentacji

Zanosi się jednak na to, że skrócenie PLS będzie bardzo trudne do realizacji, o czym w rozmowie z "PS" mówi Paweł Zagumny:

- W tym momencie nie ma niestety takiego tematu, jednak oczywiście dobro reprezentacji Polski jest bardzo ważne i dla nas, i dla klubów Plusligi. Będziemy monitorować sytuację, a jeśli pojawi się możliwość pomocy Biało-Czerwonym, na pewno przeanalizujemy ją z naszymi udziałowcami i Radą Nadzorczą.

Turniej olimpijski w Tokio rozpocznie się 25. lipca, a reprezentacja Polski przyleci do Japonii 10 dni wcześniej do swojej bazy w Takasaki.