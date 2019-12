Były selekcjoner reprezentacji Polski może zastąpić Piotra Gruszkę w Resovii

Jak podaje "Przegląd Sportowy" Daniel Castellani może wrócić do Polski. Szkoleniowiec jest rozważany jako główny kandydat do zostania trenerem siatkarzyAsseco Resovii Rzeszów, która pod wodzą Piotra Gruszki przeżywa obecnie spory kryzys - z ostatnich 10 spotkań wygrała jedynie 2 i w tabeli zajmuje dopiero 12. pozycję, mając na koncie 8 punktów.

58-latek twierdzi, że nie otrzymał oferty od rzeszowian, a prezes Asseco Resovii Krzysztof Ignaczak odpowiedział "PS", że Gruszka pozostaje trenerem klubu i pozostałe doniesienia mediów to plotki. Do dzisiejszego spotkania z MKS-em Będzin do żadnych zmian jeszcze nie dojdzie, ale nie wiadomo, jakie konsekwencje może mieć niekorzystny wynik 7-krotnego mistrza Polski w tym spotkaniu.

Daniel Castellani prowadził reprezentację Polski i kluby w PlusLidze

Daniel Castellani przez dwa lata prowadził reprezentację Polski, z którą w 2009 roku zdobył tytuł mistrzów Europy. Podał się do dymisji w październiku 2010 roku. W PlusLidze wylądował jeszcze przed objęciem tej posady, gdy w latach 2006-2009 doprowadził PGE Skrę Bełchatów do 3 mistrzostw kraju z rzędu, a także później - w sezonie 2011/2012, trenując zawodników ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, którzy pod jego wodzą zdobyli Puchar i wicemistrzostwo Polski. Do końca poprzedniego sezonu związany był z brazylisjkim Vôlei Taubaté, a obecnie pozostaje bez klubu.