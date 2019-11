ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pewnie wygrywa w hicie PlusLigi!

W hicie 3. kolejki PlusLigi Jastrzębski Węgiel podejmował we własnej hali ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Faworytem spotkania byli aktualni mistrzowie Polski, jednak emocji nie brakowało. Obydwa zespoły długo grały punkt za punkt, jednak goście objęli dwupunktowe prowadzenie po skutecznym bloku (15:17). Znakomita forma w polu serwisowym Tomasza Fornala sprawiła, że zespół Roberto Santilliego doprowadził do remisu (21:21), jednak to ZAKSA zakończyła seta swoim zwycięstwem (23:25).

Drugiego seta znacznie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy szybko objęli trzypunktowe prowadzenie (6:3). ZAKSA jednak szybko zaczęła odrabiać straty, doprowadzając najpierw do remisu, a potem wychodząc na prowadzenie (13:15). Kolejne błędy siatkarzy Jastrzębskiego Węgla sprawiały, że goście powiększali przewagę, kończąc seta pewnym zwycięstwem (21:25).

Trzeciego seta kapitalnie rozpoczęła ZAKSA. Po doskonałych zagrywkach Benjamina Toniuttiego, goście mieli już pięć punktów przewagi (0:5). Jastrzębianie popełniali coraz więcej błędów, a różnica stawała się coraz większa. Seta zakończył skutecznym atakiem Aleksander Śliwka, dzięki czemu kędzierzynianie objęli pozycję lidera PlusLigi.

Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (23:25, 21:25, 20:25)