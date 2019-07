ONICO Warszawa w sporych kłopotach? Banki wypowiadają umowy sponsorowi klubu

ONICO to spółka zajmująca się obrotem paliwami, LPG i biopaliwami. Pogłoski o kłopotach finansowych firmy dochodziły do mediów już od kilku miesięcy. W poniedziałek podano do wiadomości, że Alior Bank i ING wypowiedziały jej umowy kredytowe. Ponadto, doszło do zmian w Radzie Nadzorczej, odwołano członka zarządu i, jak informuje energia.rp.pl, "zgromadzenie nie podjęło zaplanowanych uchwał". Akcje ONICO dramatycznie tracą na wartości (o ponad 40 procent w stosunku do piątkowego zamknięcia). Według mediów spółka ma do spłacenia prawie 21 mln złotych i prawie 22 mln USD z tytułu zamknięcia rachunków kredytowych.

ONICO sponsorem polskiej klubowej siatkówki

To w dużej mierze dzięki firmie ONICO warszawski AZS trafił do czołówki ligi i odbił się od finansowego dnia. Zespół prowadzony przez Stephane'a Antigę w poprzednim sezonie doszedł do wicemistrzostwa kraju, uzyskując również awans do Ligi Mistrzów. Przed sezonem 2019/2020 klub poczynił spore roszady. Jako szkoleniowca zatrudniono Andreę Anastasiego, byłego selekcjonera polskiej kadry, a do składu sprowadzono m.in. Kevina Tillie, Piotra Nowakowskiego czy Artura Udrysa.

Stocznia Szczecin II?

W mediach zaczęły pojawiać się zaniepokojone głosy, mówiące o tym, że scenariusz upadku klubu może się powtórzyć. Było to odniesienie do sytuacji sprzed sezonu, kiedy to budowany na szeroką skalę skład Stoczni Szczecin nie dotrwał do końca rozgrywek. Powodem były kłopoty finansowe klubu, które de facto do dziś nie zostały rzetelnie wyjaśnione. Zespół wycofał się z rozgrywek, a jego zawodnicy szukali zatrudnienia w innych drużynach. Był wśród nich Bartosz Kurek, który ze Stoczni przeszedł paradoksalnie właśnie do ONICO Warszawy.

Wcześniej ze strony warszawskiego klubu padały uspokajające słowa odnośnie do kondycji finansowej. Próbowaliśmy się skontaktować z władzami ONICO Warszawa. Na razie bezskutecznie.