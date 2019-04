Siatkówka. Resovia znów zamieni się w gwiazdozbiór? Wrócą znani gracze?

Sezon 2018/2019 jest już na finiszu. Asseco Resovia Rzeszów na pewno nie zaliczy go do udanych - bogaty w stosunkowo znane nazwiska skład nie zachwycał szczególnie na początku rozgrywek, co poskutkowało tym, że najlepszym możliwym rezultatem, który mogą osiągnąć zawodnicy z Podkarpacia, będzie dopiero 7. miejsce. Rywalizują o nie z GKS-em Katowice (w pierwszym meczu rzeszowianie wygrali 3:0, walka toczona będzie do dwóch zwycięstw).

Już od jakiegoś czasu mówi się o tym, że klub po sezonie czekają spore wzmocnienia. Prezes Krzysztof Ignaczak mówił, że chce postawić na ludzi, którzy zwiążą się z drużyną na dłużej. Z innych źródeł wiadomo jednak, że oferty transferowe z Resovii miały trafić do wielu graczy. - Mam wrażenie, że dostała ją cała liga. Ze względu na to, że wyniki tego zespołu w trwającym sezonie nie były zadowalające, i że nie wszystko układało się po myśli władz, dość szybko rozpoczęto poszukiwania siatkarzy do składu na kolejny sezon. Świat naszej dyscypliny nie jest wcale taki duży, zawodnicy ze sobą rozmawiają i dlatego wiem, że część z moich kolegów miało lub nadal ma oferty kontraktu z zespołem z Rzeszowa - mówił ostatnio w Sport.pl były zawodnik klubu, Fabian Drzyzga.

Zbigniew Bartman i Grzegorz Kosok w Resovii pod wodzą Piotra Gruszki?

Już kilka tygodni trwają spekulacje na temat przejścia obecnego trenera GKS-u Katowice, Piotra Gruszki, do klubu z Podkarpacia. Ze swojego obecnego zespołu miałby tam zabrać Karola Butryna (atakujący), Thomasa Rousseaux (przyjmujący) i Bartosza Mariańskiego (libero).

Teraz "Przegląd Sportowy" podał, że do drużyny dołączą również siatkarze, którzy w przeszłości w niej grali - Zbigniew Bartman i Grzegorz Kosok. Pierwszy z nich występuje obecnie w UPCN San Juan. Razem z teamem walczy w półfinale ligi argentyńskiej i przegrywa 0:2 z Obras San Juan. W Resovii grał w sezonie 2012/2013. Kosok z kolei to środkowy Jastrzębskiego Węgla, który awansował z zespołem do półfinału tegorocznej PlusLigi (zagra w nim z ONICO Warszawa). W Rzeszowie grał przez 5 lat (2009-2014).

Ponoć na celowniku klubu są również znany ze Skry Bełchatów Facundo Conte (obecnie liga brazylijska) oraz Nicholas Hoag (grał w Stoczni Szczecin).