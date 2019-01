Siatkówka. Damian Wojtaszek zostaje w ONICO Warszawa przez kolejne dwa lata

2018 rok był udany dla Damiana Wojtaszka. Siatkarzowi urodził się syn Natan, a ponadto gracz zdobył tytuł mistrza świata. Zespół prowadzony przez Vitala Heynena wygrał zmagania w Bułgarii i we Włoszech, pokonując w finale Brazylię (w tym samym zestawieniu drużyny rywalizowały ze sobą również cztery lata wcześniej).

Zawodnik wrócił na ligowe parkiety do zespołu ONICO Warszawy, w którym gra od 2017 roku. Po 13 kolejkach PlusLigi drużyna prowadzona przez Stephane'a Antigę jest wiceliderem tabeli, mając na swoim koncie 29 punktów. Ustępuje tylko ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, która dotąd nie przegrała żadnego spotkania.

Damian Wojtaszek przedłużył kontrakt z ONICO

- Bardzo się cieszę, że przez kolejne dwa lata będę mógł występować przed warszawską publicznością. Przed rokiem wróciłem do stolicy po pięciu latach przerwy i uważam, że była to bardzo słuszna decyzja. Mamy tu świetny zespół złożony z dobrych zawodników i z każdym sezonem powinniśmy osiągać coraz lepsze rezultaty. Moda na siatkówkę jest tu coraz większa, mamy świetne warunki do pracy - nic tylko trenować i walczyć o medale. Mam nadzieję, że swoją postawą odpłacę za zaufanie i pomogę drużynie w osiągnięciu stawianych celów - powiedział libero reprezentacji Polski i ONICO Warszawa.

- Damian jest dziś kluczową postacią ONICO - nie tylko na boisku, ale i w szatni, więc cieszymy się, że udało nam się go zatrzymać w drużynie. To aktualny Mistrz Świata, etatowy kadrowicz najlepszej reprezentacji globu, wraz z Pawłem Zatorskim aktualny top na swojej pozycji. Przedłużenie jego kontraktu było dla nas naturalną koleją rzeczy. Damian swoje pierwsze kroki w profesjonalnej siatkówce stawiał właśnie w Warszawie i bardzo cieszymy się, że klub ze stolicy jest w stanie zapewnić możliwość walki o najwyższe cele najlepszym zawodnikom w kraju - skomentował nową umowę Damiana Wojtaszka prezes i dyrektor sportowy ONICO Warszawa, Piotr Gacek.

Libero jest aktualnie 12. najlepszym przyjmującym PlusLigi (50,56% efektywności).