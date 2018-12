Siatkówka. Resovia pozbywa się ważnego siatkarza

Asseco Resovia Rzeszów przeżywa najdziwniejszy sezon w ostatnich latach. Z dotychczasowych 11 spotkań w PlusLidze wygrała zaledwie 2 i z 8 punktami na koncie jest na przedostatnim miejscu w tabeli rozgrywek. Zajęła jednak również 4. miejsce w Klubowych Mistrzostwach Świata, zmazując nieco złe wrażenie po początku zmagań na krajowych parkietach.

Roszady personalne w Asseco Resovii Rzeszów trwają

W klubie jednak wiele się zmieniło. Z posadą trenera pożegnał się Andrzej Kowal i zastąpił go Gheorghe Cretu, a na stanowisku prezesa zadebiutował były libero rzeszowian i polskiej kadry, mistrz świata z 2014 roku, Krzysztof Ignaczak. Ponadto, roszady, które dotknęły PlusLigę w związku z upadkiem Stoczni Szczecin, również nie pozostały bez śladu w Resovii.

Były rozgrywający szczecinian (a w przeszłości i rzeszowian) Lukas Tichacek przeniósł się do MKS-u Będzin. Drużyna ta nie potrzebowała aż trzech siatkarzy na tej pozycji, więc zezwoliła na powrót Łukasza Kozuba do stolicy Podkarpacia. Przy takim obrocie spraw to Resovia miała teraz silnie obstawioną pozycję rozgrywającego, co pociągnęło za sobą decyzję o kolejnych roszadach.

Rafael Redwitz odchodzi z Resovii



- Niestety, stanęliśmy przed trudnym wyborem i chcąc pomóc naszemu zespołowi musieliśmy podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy z Rafą. Wiemy ile znaczył dla naszego zespołu i kibiców, był dobrym duchem drużyny. Jego postawa i zaangażowanie podczas treningów i meczów mogą być przykładem dla młodych zawodnikiem. Niestety, kontuzja Mateusza Masłowskiego zawęziła nam możliwość zmian, ze względu na limity obcokrajowców. Przyjście Łukasza Kozuba da trenerowi szansę na dokonywanie większej ilości zmian i rotowanie zawodnikami w trakcie meczów. Jednego z ulubieńców rzeszowskiej publiczności zastępujemy naszym wychowankiem i mamy nadzieję, że przyniesie nam to zwycięstwa w kolejnych spotkaniach. Bardzo podziękuję Rafie za wszystko, co zrobił dla naszej drużyny i całego klubu – powiedział Krzysztof Ignaczak, Prezes Zarządu Asseco Resovii.

Rafael Redwitz, który w wielu meczach był podstawowym rozgrywającym Resovii, wraca do Francji do rodziny, w obecnej chwili nie zdecydował się na kontynuowanie kariery w innym zespole. W drużynie z Rzeszowa poza Łukaszem Kozubem na rozegraniu występuje również reprezentant Stanów Zjednoczonych, Kawika Shoji.