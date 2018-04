Siatkówka. Nowe kontrakty w GKS-ie. Zostają ważni zawodnicy

- Chciałem zostać w Polsce i w Katowicach. Świetnie się tu czuję. Klub jest dobrze zorganizowany, a drużyna perspektywiczna. Cieszę się, że kolejny rok będę reprezentował barwy GieKSy - mówi Gonzalo Quiroga po podpisaniu nowego kontraktu. - Jestem bardzo zadowolony, że czwarty sezon spędzę w Katowicach. Dobrze się tutaj czuję i chciałem zostać w GKS-ie. Klub działa bardzo profesjonalnie i idzie we właściwym kierunku. Liczę, że kolejny rok będzie dla naszej drużyny bardzo udany - dodaje Maciej Fijałek.

GKS Katowice wyszedł już na prostą w sezonie 2017/2018. W czasie rozgrywek przydarzyła mu się seria przegranych (jedno wygrane spotkanie na 11 meczów), która mocno oddziałała na pozycję klubu w tabeli PlusLigi (spadek z 3. miejsca na 12). Obecnie drużyna z 35 punktami zajmuje 10. lokatę, tracąc 4 punkty do będącego wyżej Cuprum Lubin. Do końca rundy zasadniczej zostały dwie kolejki, co oznacza, że zespół Piotr Gruszki maksymalnie może zdobyć jeszcze 6 punktów.

Na wpadkę GieKSy czekają zawiercianie, którzy znajdują się dwa punkty za rywalami z Katowic. Szanse na wyprzedzenie śląskiej drużyny ma także Espadon Szczecin (32 punkty).

Gonzalo Quiroga jest statystycznie 13. przyjmującym PlusLigi. Z kolei Maciej Fijałek w zestawieniu jest 10. rozgrywającym siatkarskiej ekstraklasy mężczyzn.