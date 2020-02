Gigantyczna sensacja w PlusLidze! Imponująca seria PGE Skry Bełchatów przerwana

romanzadomisnki godzinę temu 0

"Do Suwałki Skra udała się bez Artura Szalpkuka." Gdzie znajduje się ta Suwałka, do której udała się Skra, no i czy Szalpkuk to jakiś nowy nabytek, który od razu nabawił się kontuzji? A co ze starym graczem Szalpukiem? Zdrowy, czy też kontuzjowany? Może sport.pl zatrudniłby jednak korektora, nie musiałby się wstydzić takich tekstów.