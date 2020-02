Znakomity występ Bartosza Bednorza! Mistrz Włoch pokonany

Cucine Lube Civitanova, czyli najlepsza dru篡na poprzedniego sezonu, 鈍ietnie rozpocz窸a 鈔odowy mecz i pewnie wygra豉 pierwszego seta 25:17. P騧niej jednak zacz瘭i dominowa gospodarze. I w豉軼iwie pozosta貫 trzy sety wygrali g豉dko, kolejno do: 19, 18 i 21. Wyr騜niaj帷ym si zawodnikiem Leo Shoes Modena by Bartosz Bednorz. Najlepszy przyjmuj帷y Final Six Ligi Narod闚 z 2019 roku zdoby a 17 punkt闚, 14 z ataku, dwa z zagrywki i raz po bloku. Atakowa ze skuteczno軼i 48 procent.

REKLAMA

W dru篡nie z Modeny mo積a wyr騜ni tak瞠 Iwana Zajcewa (16 punkt闚) i Matthew Andersona (14 pkt). Z kolei w zespole mistrz闚 W這ch najskuteczniejszy by Kamil Rychlicki. Reprezentant Luksemburga o polskich korzeniach zdoby 20 punkt闚, czyli o 11 wi璚ej ni Mateusz Bieniek.

"Z Leonem w sk豉dzie mo瞠my marzy o medalu w Tokio" [WIDEO]

Leo Shoes Modena zajmuje trzecie miejsce, a Lube drugie. Prowadzi Perugia Wilfredo Leona. Zesp馧 czo這wego siatkarza na 鈍iecie wygra 3:1 z Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Wilfredo Leon zdoby 21 punkt闚.