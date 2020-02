STS oraz Polska Liga Siatkówki zmierzą głośność dopingu kibiców polskiej siatkówki

Pierwszy pomiar zostanie wykonany 5 lutego w trakcie spotkania Ślepsk Malow Suwałki z Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Kolejne pomiary głośności dopingu zostaną zrealizowane w obiektach gospodarzy w lutym i marcu, zgodnie z harmonogramem dostępnym na tej stronie >>

STS to zaangażowany sponsor polskiego sportu, którego aktywność znacznie wykracza poza standardową ekspozycję logotypu. Zależy nam na fanach, którzy tworzą niezapomnianą atmosferę podczas widowisk sportowych i są ich najważniejszą częścią. Rozpoczynając współpracę z Polską Ligą Siatkówki informowaliśmy, że będziemy działać wspólnie z jej kibicami. Stąd pomysł na zorganizowanie Ligi Hałasu i zmierzenie głośności dopingu w trakcie domowych spotkań wszystkich drużyn grających w ramach rozgrywek PLS. Będzie to także dodatkowa forma motywacji dla zawodników oraz możliwość wsparcia wybranego przez zwycięzców celu charytatywnego – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.

Kibice, których doping okaże się najgłośniejszy, w specjalnym plebiscycie zdecydują o wyborze celu charytatywnego, na który STS przekaże 10 000 zł. Ponadto STS dla samych kibiców przygotował dedykowaną ofertę bonusów oraz zakładów. Każda osoba, która założy konto w dzień poprzedzający spotkanie swojej drużyny lub w dniu meczowym za pomocą aplikacji bądź korzystając na hali z pomocy hostess STS otrzyma specjalny bonus powitalny #Wartowspierać. Co ważne łączy się on także ze specjalnym Freebetem w wysokości 27 zł, który będzie można dowolnie wykorzystać na grę w STS. Ostateczna kwota bonusu będzie równa kwocie pierwszej wpłaty i może wynieść maksymalnie 1200 PLN. Dodatkowo na każde spotkanie bukmacher przygotował zestaw zakładów dot. osiągniętego poziomu głośności dopingu oraz miejsca w rankingu kibicowskim.

Gdy wiązaliśmy się umową z STS, wiedzieliśmy, że lider branży bukmacherskiej wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom kibiców. Cieszę się bardzo, że pozyskaliśmy tak aktywnego sponsora. Teraz wspólnie rozpoczynamy projekt skierowany do wszystkich fanów PlusLigi. Kibice naszych zespołów potrafią stworzyć fantastyczną atmosferę i być piekielnie głośni. Czas, aby w końcu zostało to zmierzone. Myślę, że zwycięzcy z dumą będą mogli nosić miano najgłośniejszych siatkarskich kibiców w Polsce! Zachęcamy wszystkich do głośnej zabawy – mówi Paweł Zagumny, prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A.

STS znany jest jako zaangażowany sponsor. Bukmacher zrealizował wiele unikatowych projektów wraz z klubami i kibicami z całej Polski m.in. wymiana trykotów K. Hamalainena, kolorujeMY, Koszulka na Basel czy przygotowanie specjalnej oprawy meczowej na ostatni występ Artura Boruca w kadrze narodowej. Akcje bukmachera znane są już w wielu częściach Polski – STS wsparł m.in. kibiców Górnika Zabrze w przygotowaniu sektorówki w kształcie koszulki Trójkolorowych. Ponadto razem z Jagiellonią oraz wspólnie z Pogonią Szczecin bukmacher zorganizował głosowanie na projekt graficzny nowych autokarów dwóch klubów. STS zorganizował również szereg aktywacji dla kibiców siatkówki, piłki ręcznej oraz koszykówki.

Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także sponsorem głównym Jagiellonii Białystok oraz oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań, Cracovii, Pogoni Szczecin, Korony Kielce, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki, Anwilu Włocławek, Asseco Resovii oraz PGE Vive Kielce, a także Futsal Ekstraklasa, KSW czy innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wsparcie esportu, m.in. x-kom AGO.