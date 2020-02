Heynen chce skrócenia sezonu PlusLigi. Prezes PZPS odpowiada

Vital Heynen w rozmowie dla "Przeglądu Sportowego" z zeszłego tygodnia mówił o potrzebie skrócenia PlusLigi dla dobra reprezentacji Polski, która latem powalczy o złoto igrzysk olimpijskich w Tokio. - Skoro wszyscy mówią o medalu, to wszyscy powinni się, w jakiś sposób poświęcić. Jeśli nikt nic nie zrobi, wyjdzie na to, że naszym największym rywalem nie będą przeciwnicy w Tokio, lecz cała polska siatkówka - mówił selekcjoner reprezentacji Polski. Na prośbę szkoleniowca negatywnie zareagował prezes Polskiej Ligi Siatkówki, Paweł Zagumny, który odrzucił możliwość zmodyfikowania kalendarza rozgrywek w taki sposób.

- Nic nie jest jeszcze przesądzane, ale musimy poczekać na rozwój sytuacji w europejskich pucharach. Jeśli pojawią się możliwości, jako PZPS będziemy rekomendować PLS-owi i klubom przychylenie się do prośby trenera Heynena, choć wiadomo już, że nie da się jej sprostać w pełni. Niezmiernie zależy nam na sukcesie w Tokio, ale musimy także pamiętać o pojęciu, jakim jest dobro całej Polskiej Siatkówki, o tym także, że nie zmienia się reguł w trakcie gry - a tak by to wyglądało, gdybyśmy zmusili PLS i kluby do zmiany reguł rozgrywek w trakcie ich trwania - powiedział Jacek Kasprzyk w wywiadzie opublikowanym na łamach strony internetowej związku.

Jak mówił Kasprzyk, zgadza się z Heynenem w większości kwestii dotyczących funkcjonowania kadry siatkarzy w tym sezonie. - W ostatnim tygodniu mieliśmy bardzo długą, wyczerpującą, szczegółową i konstruktywną rozmowę z Vitalem Heynenem, podczas której poruszyliśmy kwestie związane z pracą kadry w sezonie 2020. Uszczegółowiliśmy wiele kwestii logistycznych i terminarzowych. Najważniejsza jest jednak konkluzja z tej rozmowy: przyjęliśmy wszystkie zamierzenia przygotowań zaplanowane przez szkoleniowca, wstępny podział personalny grup zawodniczych oraz generalnie podzielamy jego ideę pracy z kadrą w sezonie olimpijskim - zapewnił działacz.