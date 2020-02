Verva Warszawa wciąż liderem PlusLigi. Siódme zwycięstwo z rzędu

Dwa pierwsze sety to zupełna kontrola gry w wykonaniu zawodników Vervy. W pierwszej partii drużyna z Zawiercia ani razu nie objęła prowadzenia, by ostatecznie przegrać 20:25. Drugi set od stanu 4:3 dla warszawian był jedynie utrzymywaniem, albo powiększaniem co najmniej dwupunktowej przewagi zawodników Andrei Anastasiego, którzy pozwolili rywalom zdobyć tylko 21 punktów.

REKLAMA

Polska może walczyć o złoto! [WIDEO]

Najwięcej emocji przyniosła trzecia odsłona spotkania, w której prowadzenie na początku partii utrzymywali zawodnicy Aluronu Virtu CMC. Mieli przewagę nawet trzech punktów, ale Verva od stanu 9:9 wyprowadziła serię sześciu udanych akcji z rzędu. Dzięki temu oddaliła się od zawiercian na tyle, by utrzymać tę przewagę już do końca seta. Spotkanie asem serwisowym zakończył Antoine Brizard, ustalając wynik seta na 25:19 i całego meczu na 3:0. To już siódme zwycięstwo gospodarzy z rzędu.

Verva Warszawa ORLEN Paliwa utrzymuje zatem pozycję lidera PlusLigi z 45 punktami na koncie. Wyprzedza mające po 43 punkty ZAKSĘ Kędzierzyn Koźle oraz PGE Skrę Bełchatów, które także mają już za sobą mecze osiemnastej kolejki ligowych zmagań. Aluron Virtu CMC Zawiercie jest na siódmej pozycji, mając na koncie 21 punktów. Kolejny mecz warszawianie zagrają już w środę przeciwko MKS-owi Będzin na wyjeździe.