Polacy poznali pierwszego rywala na Memoriale Wagnera. Uczestnik igrzysk olimpijskich

XVIII edycja Memoriału Huberta Jerzego Wagnera odbędzie się w dniach 9 - 11 lipca w Krakowie. Tuż po tym polscy siatkarze wylecą do Tokio na igrzyka olimpijskie. Poznaliśmy już pierwszego gościa, który wystąpi w krakowskiej imprezie. To reprezentacja Argentyny, która do tej pory tylko raz uczestniczyła w Memoriale. W 2012 roku zajęła trzecie miejsce, a turniej rozgrywany był wtedy jeszcze w Zielonej Górze.

Ostatni sprawdzian przed igrzyskami

Memoriał będzie ostatnim sprawdzianem formy naszych siatkarzy przed zawodami olimpijskimi. W Tokio Polacy zagrają w grupie A z gospodarzami, Włochami, Kanadą, Iranem i Wenezuelą. Argentyna trafiła do grupy B, w której rywalizować będzie z Brazylią, USA, Rosją, Francją i Tunezją.

W Memoriale oprócz Polski i Argentyny wystąpią jeszcze dwie inne reprezentacje. Impreza rozgrywana będzie w Tauron Arenie Kraków, a ma na celu uhonorowanie pamięci nawybitniejszego trenera w historii polskiej siatkówki.