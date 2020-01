"Grupa marzeń" na igrzyskach to nie jest dobra wiadomość dla siatkarzy. Ważniejsze, co będzie później

spectator_zm 20 minut temu Oceniono 1 raz 1

Tak się nas wszyscy boją, że musimy z nimi walczyć do upadłego, by wygrać. Stawiają nam się nawet takie małe kraje jak Słowenia i nikt ze strachu przed nami na pewno nie sra.

To są igrzyska, mocni będą mocni, sił nikomu nie zabraknie i obojętnie która z tej czwórki będzie naszym przeciwnikiem w ćwierćfinale, czeka nas naprawdę gehenna, by ją pokonać. O to jestem spokojny...