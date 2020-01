Vital Heynen apeluje przed igrzyskami. "Jeśli nic się nie zmieni, siatkarze będą padnięci"

Zapowiada się niezwykle wymagający sezon dla siatkarzy, tzw. sezon olimpijski. Plusliga kończy rozgrywki 9 maja (wtedy zaplanowany jest ewentualny piąty mecz finału), a już 22.05 rozpocznie się pierwszy turniej Ligi Narodów w Krakowie. Z kolei w lipcu rozpoczną się zmagania o złoto olimpijskie. Selekcjoner Polaków, Vital Heynen, apeluje, aby polskie rozgrywki ligowe zakończyły się już w kwietniu.

- Jeśli niczego nie zmienimy, to skończy się na tym, że większość siatkarzy, którzy pojadą do Tokio, będzie miała w nogach dwanaście miesięcy grania. Będą padnięci - powiedział Vital Heynen w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

I dodał: - Moje pierwsze zapytanie w tej sprawie wysłałem do PZPS już w sierpniu 2019 roku. Uważałem, że to właściwa droga, by interweniować za pośrednictwem federacji. Przecież zatrudnia mnie PZPS. Pod koniec listopada okazało się, że związek nie jest mi w stanie pomóc, dlatego postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Wciąż jednak uważam, że to nie do mnie należy i sytuacja jest trochę dziwna. Skoro jednak nie ma innego wyjścia, to nie widzę problemu. Rozmawiałem więc z Pawłem Zagumnym, który zadeklarował, że w styczniu porozmawia z klubami i zobaczy jakie są szanse na skrócenie rozgrywek w Polsce. Powiedziałem mu, że idealny scenariusz dla mnie to skrócenie ligi o dwa lub trzy tygodnie. W sytuacji gdy już 22 maja rozgrywamy pierwszy turniej Ligi Narodów, a ja wciąż nie wiem, ilu zawodników mogę do niej zgłosić, to każdy dodatkowy dzień odpoczynku dla siatkarzy grających w PlusLidze będzie na wagę złota. Jeśli FIVB ograniczy liczbę zawodników, którzy mogą grać w Lidze Narodów, przyspieszenie rozgrywek ligowych będzie jedynym wyjściem, by dać kadrowiczom trochę wolnego.

Jak będzie przebiegał turniej olimpijski?

Do rywalizacji o złoty medal igrzysk (25 lipca - 9 sierpnia 2020) przystąpi 12 drużyn, które zostaną podzielone na dwie grupy. W każdej z nich zmagania toczyć się będą systemem kołowym (każdy gra z każdym, po jednym meczu). Następnie najlepsze cztery najlepsze zespoły z obu grup uzyskają awans do ćwierćfinału. Od tej fazy mecze przeprowadzone będą systemem pucharowym (bez rewanżów).

Tytułu mistrzów będzie bronić Brazylia, która w finale turnieju w Rio De Janeiro pokonała Włochów. Brązowy medal przypadł Stanom Zjednoczonym. Polacy zajęli piątą lokatę.