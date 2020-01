Ligowy hit dla siatkarzy Vervy Warszawa! Pewne zwycięstwo lidera PlusLigi

Zawodnicy Vervy Warszawa ORLEN Paliwa pewnie pokonali Jastrzębskiego Węgla 3:0 (25:21, 26:24, 25:22) w niedzielnym hicie 17. kolejki PlusLigi.

Najwięcej emocji dostarczył kibicom drugi set. Verva prowadziła w nim już 24:21, ale zawodnicy klubu ze stolicy Polski nie wykorzystali aż trzech piłek setowych i Jastrzębski wrócił do gry. Goście mieli szansę doprowadzić do remisu w wyniku spotkania, ale w kolejnych dwóch akcjach punkty zdobywali warszawianie i wygrali 26:24. W kolejnej partii Verva objęła prowadzenie już na początku i nie oddała go do ostatniej piłki, odnosząc piętnaste zwycięstwo w tym sezonie.

Tym samym Verva wróciła na pozycję lidera PlusLigi. Mając 42 punkty i tylko jedną porażką na koncie, warszawski klub wyprzedza o 2 punkty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i PGE Skrę Bełchatów, które w weekend także wygrały swoje mecze w trzech setach. Jastrzębski Węgiel z 32 punktami pozostaje na czwartej pozycji. Do końca fazy zasadniczej ligowych rozgrywek pozostało 9. kolejek.