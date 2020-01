FIVB storpeduje przygotowania Polaków do igrzysk? Vital Heynen nie jest zadowolony

Władze Światowej Federacji Siatkówki zastanawiają się nad zmniejszeniem liczby siatkarzy, którzy będą mogli grać w Lidze Narodów. W poprzedniej edycji trenerzy mogli powołać 25 zawodników, teraz ta liczba może zostać zmniejszona do 14. To duży problem, który może storpedować przygotowania do igrzysk olimpijskich w Tokio.

REKLAMA

Na co stać Polaków na IO w Tokio? [WIDEO]

- Czekamy na oficjalny komunikat i dopiero wtedy będziemy myśleć, jak będzie wyglądać turniej - przyznał Vital Heynen, selekcjoner Polaków, w rozmowie z portalem sport.tvp.pl. I dodał: - Największym problemem jest to, że w tym momencie nie mogę porozmawiać otwarcie z moimi graczami na temat planów, ponieważ muszę czekać na podanie zasad rozgrywania turnieju. Decyzja FIVB znacząco wpłynie na przygotowania.

W 2020 roku Liga Narodów rozpocznie się 22 maja i potrwa do 5 lipca. W Polsce zorganizowane będą dwa turnieje, a kadra Heynena zagra jeszcze w Rosji, Japonii i Francji. Final Six Ligi Narodów odbędzie się w Turynie. Turniej siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Tokio rozpocznie się 25 lipca i potrwa do 8 sierpnia.