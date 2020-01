Kryzys siatkarskich mistrzów Polski? Porażka w hicie PlusLigi. Druga z rzędu

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle doznała drugiej z rzędu, a trzeciej w tym sezonie porażki w PlusLidze. Uległa Jastrzębskiemu Węglowi 2:3 (22:25, 25:22, 28:26, 18:25, 10:15) w spotkaniu na szczycie najwyższego szczebla rozgrywkowego w Polsce. Najwięcej emocji przyniósł kibicom trzeci set, w którym piłki setowe po świetnych obronach i zagrywkach miał już klub z Jastrzębia-Zdroju, ale wyższość udowodnili mistrzowie Polski. Tej zabrakło pod koniec spotkania, gdy w tie-breaku jastrzębianie wyraźnie uciekli i kontrolowali mecz już do ostatniej akcji.

REKLAMA

Wcześniej zawodnicy Nikoli Grbicia przegrali z nie najlepiej radzącym sobie do tej pory, ale łapiącym świeżość i nieco lepszą formę MKS-em Będzin. Druga przegrana z rzędu może budzić wątpliwości kibiców. Sytuację, która ma miejsce w klubie z Kędzierzyna-Koźla można nazywać małym przestojem, a może nawet kryzysem. Wydaje się jednak, że można go szybko zażegnać. W końcu do lidera rozgrywek - Vervy Warszawa Orlen Paliwa - zawodnicy ZAKSY tracą dwa punkty.

Poza hitem 16. kolejki w czwartek odbyło się pięć innych ligowych spotkań. GKS Katowice wygrał 3:2 na wyjeździe z Treflem Gdańsk, MKS Będzin potwierdził dobrą formę, ogrywając w trzech setach Aluron Virtu CMC Zawiercie, PGE Skra Bełchatów bez problemu poradziła sobie w wyjazdowym meczu z Cuprum Lubin, wygranym 3:0, Asseco Resovia Rzeszów zwyciężyła przeciwko Indykpolowi AZS-owi w Olsztynie 3:1, a Visła Bydgoszcz niespodziewanie wyrwała dwa punkty w spotkaniu z Czarnymi Radom.