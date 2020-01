Rywale zachwyceni reprezentacją Polski. "Awansowalibyście na igrzyska"

Miały pięć meczboli, ale nie wygrały 3:1. Walczyły wspaniale, rozegrały dobry turniej. Niestety, w siatkówce nie ma nagród za takie rzeczy. Przegrywając 2:3 (25:19, 18:25, 25:23, 31:33, 11:15) półfinał z Turcją, polskie siatkarki odpadły z olimpijskich kwalifikacji w Apeldoorn. Porażka z Turcją to żaden powód do wstydu, bo to własnie one później triumfowały z Niemkami w finale.

REKLAMA

Dobra postawa Polek nie przeszła bez echa. - To najlepsza reprezentacja Polski siatkarek, jaką widziałem w ostatnim czasie. Polki zagrały fenomenalnie, a Wołosz przy dobrym przyjęciu robiła, co chciała z naszym blokiem. Mieliśmy sporo szczęścia - stwierdził po meczu Giovanni Guidetti, selekcjoner Turczynek, cytowany przez portal polsatsport.pl.

I dodał: - Wasza reprezentacja ciągle robi postępy. Gdyby Polki grały w finale z Niemkami, prawdopodobnie awansowalibyście do igrzysk w Tokio - powiedział Guidetti.

Z kolei tureccy dziennikarze podkreślają przede wszystkim przebieg czwartego seta, w którym Turczynki były o krok od przegranej, ale ostatecznie go wygrały. "To były niebywałe emocje i niesamowita dramaturgia, która trwała kilkadziesiąt minut. Ważne było też wsparcie kibiców, których nie brakowało w Apeldoorn" - czytamy na portalu millyet.com.tr. Natomiast witryna Sporx.com pisała: - Aby pokonać Polki, nasze zawodniczki musiały heroicznie walczyć w czwartym secie, który trwał aż 45 minut. Cierpienie się opłaciło.

Polki zostały pochwalone jeszcze przed półfinałem z Turcją. - Według mnie reprezentacja Polski bardzo dobrze przechodzi okres przemian. Joanna Wołosz to dla mnie jedna z najlepszych rozgrywających na świecie. Powoduje, że przy niej każda zawodniczka gra dobrze. To samo można powiedzieć o Smarzek. Cała drużyna spisuje się dobrze, zwłaszcza w elemencie blok-obrona. Podoba mi się gra tej młodej zawodniczki - Stysiak, która dobrze radzi sobie w ataku i bloku, trochę słabiej w przyjęciu. Fantastycznie spisuje się polska libero (Maria Stenzel), która biega po całym boisku. To bardzo niebezpieczny zespół - oświadczył Ze Roberto, były selekcjoner reprezentacji Brazylii.

Znamy wszystkie drużyny, które awansowały na turniej olimpijski siatkarek

Poznaliśmy już wszystkie drużyny, które wystąpią na turnieju olimpijskim siatkarek. Jeśli utrzymana zostanie zasada "serpentyny", to w grupie A zagrają Japonia, Serbia, Brazylia, Korea Południowa, Dominikana oraz Kenia. Za to w grupie B zagrają Chiny, USA, Rosja, Włochy, Argentyna oraz Turcja. Z obu grup wyjdą po cztery zespoły - zwycięzcy zagrają z czwartymi ekipami, za to drugie z trzecimi.