Brutalny mecz Polek. Na Apeldoornie Nawrockiemu kończył się świat

11 piłek do spełnienia marzeń

Feralny 4. set. Polskim siatkarkom po sobotnim półfinale turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Apeldoornie przeciwko Turcji, będzie się śniło 11 piłek. Te, które miały w górze, żeby 11 razy skończyć mecz i pozbawić rywalki nadziei na bilet do Japonii. 5 zagrywek, 5 ataków, 1 przebicie na drugą stronę tuż spod siatki. 5 razy Malwina Smarzek-Godek, po 2 razy Joanna Wołosz i Natalia Mędrzyk, a do tego Agnieszka Kąkolewska i Magdalena Stysiak. Każda z nich mogła to zakończyć, ale zamiast tego trzeba było chwilę później bronić piłkę w kolejnej trudnej akcji, tracić nerwy i syzyfowo przedłużać tę kuriozalną końcówkę. A w końcu przegrać i zrozumieć, co się stało, mając przed sobą jeszcze rozegranie tie-breaka.

REKLAMA

W 2017 roku Polki były lata świetlne od gry na równym poziomie z czołówką. Miały wielką okazję na zniwelowanie różnicy, bo Turczynki awansując do Tokio, potwierdziły, że liczyć musi się z nimi każdy. Robiły wielkie rzeczy w obronie, a Polki musiały starać się za dwie i trzy, podbijając kolejne piłki. Świetnie robiła to Malwina Smarzek-Godek, na którą spadło po meczu chyba najwięcej cierpkich i raniących słów krytyki. Faktem są jednak cztery nieskończone ataki, z których choć jeden powinien skończyć w boisku i nasza atakująca dobrze o tym wie. Inaczej nie da się wygrać z drużyną, która z każdego kolejnego punktu cieszyła się tak, jak my nawet w połowie nie cieszymy się po wygranym meczu. Nakręcającej się maszyny, którą Polki w 4. secie nakarmiły serią niefortunnych zdarzeń.

Był ogień, pozostały łzy

Po przegranym tie-breaku pozostał paradoks, bo odpadaliśmy z turnieju w Apeldoornie, mając dokładnie ten sam bilans, co Turcja – trzy zwycięstwa i jedną porażkę. Różniło nas to, kiedy ten jeden raz okazaliśmy się gorsi od rywala. Fazę grupową przeszliśmy bardzo pewnie - tracąc tylko jednego seta z Bułgarkami na otwarcie, bijąc Holenderki i Azerki. Udowodniliśmy, że mamy swoje atuty, które z kolei otwierają nam możliwości. To był ogień.

Niestety nie olimpijski. W sobotę skraplały się już tylko łzy, a w zespole rosła i będzie dalej rosnąć sportowa złość. O meczu z Turcją po cichu mówiło się jeszcze przed tym, jak w Holandii stało się możliwe, żeby zawodniczki Jacka Nawrockiego na nie trafiły. Już wtedy niewielu wierzyło, ale przed sobotą mieliśmy obraz Turcji wybijającej nam w czterech setach z głowy myśli o finale mistrzostw Europy rozgrywanych na ich ziemi, w Ankarze. Co można mieć w myślach po sobocie? Wściekłość, bo Ankara została wymazana, a obrazem meczu była świetna rywalizacja, jaką nawiązały z Turczynkami Polki i jak blisko były uciszenia ich ekspresywnych cieszynek. Ta radość to jedyny element łączący te dwa mecze.

Bombardierka, ale w końcu przyjmująca

Jedno nazwisko. Stysiak. Atakująca o niesamowitych warunkach fizycznych, grająca dla kadry na przyjęciu wedle pomysłu Jacka Nawrockiego, który chciał zrównoważyć siłę naszego ataku na prawym i lewym skrzydle. Nie chciała tam grać, bo przecież od zawsze była kimś wiodącym. Jej zdjęcia z czasów szkolnych w Kurowie, prezentują dziewczynę nieproporcjonalną do reszty zespołu, zawieruszoną gdzieś w swoich długich włosach i zazwyczaj otrzymującą nagrody MVP za grę. Gdzie nie szła, była wiodącą postacią. Nawet w Chemiku Police, gdzie wydawałoby się, że na polskie warunki dokonanie tego jest najtrudniejsze.

Tę wysoką nastolatkę trzeba było nauczyć przyjmować. W Grot Budowlanych Łódź na dzień przed finałem Ligi Siatkówki Kobiet przeciwko ŁKS-owi Commercecon stała kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt minut po treningu i dostawała piłki. Część w trybuny, część niechlujnie na palce, parę przyjętych akceptowalnie – do gry. I tak codziennie i wcześniej w klubie, zmagając się także z urazem pleców, i później na kadrze. Uderzenie miała doskonale znane wszystkim, którzy przyglądali się jej grze, ale na treningu medialnym w Szczyrku z pierwszych 10 piłek, które dostała tylko jedną uderzyła czysto, albo nie w siatkę. I trafiła w aut.

W trakcie sezonu reprezentacyjnego wyglądało to już dużo lepiej, choć zdarzały się piłki kuriozum, do których Magda zapominała ułożyć rąk. Pod koniec grudnia w Spale Jacek Nawrocki podkreślał, że podejmuje ryzyko, zmuszając ją do ponownego przestawienia się na przyjęcie w zaledwie kilka dni. Wierzył jednak, że coś zostało wypracowane. I już w Apeldoornie u Stysiak rzucała się poza jej atakami, asami serwisowymi i często skutecznymi kiwkami jeszcze jedna cecha. Ona przyjmowała i broniła większość piłek. Nauczyła się tego. Bombardierką już była, a po części można w końcu przyznać – stała się przyjmującą.

Na Apeldoornie Nawrockiemu kończył się świat

Po oświadczeniach, wywiadach i dużej dawce szoku przyniesionej przez konflikt w kadrze siatkarek w sprawie krajobrazu post-Apeldoorn przebijało się jedno zdanie Jacka Nawrockiego. - Na ten moment mój świat kończy się na Holandii – mówił. Teraz będzie musiał zatem stanąć twarzą w twarz z pytaniem: Co dalej? Po tym jak wyschną już łzy wylane po meczu z Turcją, trzeba będzie ułożyć plan działania. Martwi to, że nadal nie wiemy, czy czeka nas ewolucja, rewolucja, czy dalsza część apokalipsy. Nie wiemy nic.

Z półfinałową porażką w Apeldoornie wiąże się jednak fakt, że teraz zespół trzeba będzie szykować, mając w perspektywie dwie wielkie imprezy: mistrzostwa Europy (2021) i współorganizowany przez Polskę mundial (2022). Jest zatem czas na zbudowanie drużyny. Jacek Nawrocki ma kontrakt do 2022 roku podpisany z PZPS, ale przecież czekają go rozmowy z zawodniczkami, z których wiele wciąż chce wrócić do tematu problemów, jakie nadal nie zniknęły. Polki są jednak młodym zespołem (średnia wieku wyjściowego zestawienia przeciwko Turcji to 24 lata), z perspektywami na jeszcze większe odmłodzenie i wiele talentów do odkrycia. Górecka, Stencel, czy Łukasik to tylko kilka dobrze zapowiadających się siatkarek, których wkrótce może być jeszcze więcej. Większość dziewczyn nie straciła marzeń, ani przyszłości. Jedynie szansę na ich wcześniejsze spełnienie. Teraz trzeba wierzyć, że uda się tego dokonać, nawet jeśli dopiero za 4 lata.