Znamy wszystkie drużyny, które awansowały na turniej olimpijski siatkarek

Poznaliśmy wszystkich uczestników turnieju siatkarek na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Ostatnie miejsce wywalczyły reprezentantki Dominikany, które w finale kwalifikacji strefy Ameryki Północnej i Karaibów pokonały 3:0 rywalki z Portoryko. Wcześniej okazały się lepsze od Meksyku (3:0) i Kanady (3:2).

REKLAMA

Polki bez awansu

W ostatnich turniejach kwalifikacyjnych na innych kontynentach, zwyciężały kolejno: Koreanki, Argentynki, Kenijki i Turki. Te ostatnie w walce o awans na IO pokonały reprezentantki Polski. Biało-czerwone były co prawda bardzo blisko wygranej, ale ostatecznie przegrały 2:3.

Maria Stenzel: "Denerwowałam się przed meczem z Bułgarią"

Reprezentacje, które zagrają w turnieju siatkarek IO w Tokio:

Japonia - gospodarz

Serbia

Chiny

USA

Brazylia

Rosja

Włochy

Argentyna

Turcja

Kenia

Korea Południowa

Dominikana

Jeśli utrzymana zostanie zasada "serpentyny", to w grupie A zagrają Japonia, Serbia, Brazylia, Korea Południowa, Dominikana oraz Kenia. Za to w grupie B zagrają Chiny, USA, Rosja, Włochy, Argentyna oraz Turcja. Z obu grup wyjdą po cztery zespoły - zwycięzcy zagrają z czwartymi ekipami, za to drugie z trzecimi.