Polscy siatkarze poznali rywali na igrzyskach olimpijskich? Grupa marzeń

mp102 2 godziny temu Oceniono 6 razy 6

Nie bardzo wiem, co ma nam dać łatwa grupa, chyba, że mniejsze zmęczenie. W jakiej grupie by nie byliśmy to awans do ćwierćfinału powinien być formalnością, a z takim zestawieniem grup wiadomo, że w ćwierćfinale trafiamy na jedną z potęg, co gdybyśmy byli po przeciwnej stronie wcale takie pewne by nie było i łatwiejsza droga do półfinału. Kolejna sprawa jak jedziemy tam z postanowieniem walki o medal czy wręcz zwycięstwo to w jakiej grupie będziemy nie powinno mieć znaczenia.